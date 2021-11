I salumi piacentini su radio e tv: nuova campagna di promozione delle tre eccellenze DOP

Torna in programmazione la campagna di informazione e promozione sul mezzo televisivo e radiofonico in Italia, che vede come protagonisti i Salumi Piacentini DOP.

L’attività si inserisce tra le azioni previste dal progetto europeo di durata triennale, promosso dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini e cofinanziato dall’Unione Europea “Europe, open air taste museum”, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la storia e le caratteristiche uniche dei prodotti della salumeria piacentina di qualità certificata, favorendone il consumo.

Raccontare l’antica tradizione dei prodotti, informare il pubblico e avvicinarlo sempre di più alle abitudini di consumo di produzioni garantite a livello di qualità e sicurezza alimentare: questa la sintesi del messaggio che caratterizza gli spot tv e radio indirizzati ad un target sempre più qualificato, in grado di cogliere il valore dei Salumi Piacentini a marchio DOP in termini di scelta consapevole di consumo, che privilegia la genuinità e l’autenticità di prodotto.

“Una Storia Antica” è il titolo dello spot tv che andrà in onda su La 7 per quattro settimane, a partire da domenica 31 ottobre.

209 passaggi, previsti nelle fasce di programmazione principali, consentiranno di presidiare tutto il palinsesto e avere un posizionamento d’eccezione nelle rubriche più prestigiose e negli orari individuati di maggior ascolto.

La scelta dell’emittente, su cui era stata pianificata la campagna di informazione e promozione delle tre DOP Piacentine già nel 2017, registrando nella campagna dello scorso anno più di 42 milioni di contatti, è stata guidata dal pubblico televisivo fidelizzato alla rete.

Un pubblico orientato ad uno stile di consumo attento alla qualità e alla provenienza del prodotto e che considera il maggior costo di acquisto come un investimento in termini di salute.

Intercettare il target di consumatori qualificati e consapevoli è, parimenti, l’obiettivo della programmazione radiofonica su Radio Rai – Rai Radio 1 – 2 – 3, Isoradio – in programmazione invece da domenica 7 novembre. 82 milioni di contatti: questo il risultato della precedente campagna, che ha orientato il Consorzio a confermare la scelta dell’emittente per incrementare il ricordo e quindi la brand awareness di Coppa Piacentina DOP, Pancetta piacentina DOP e Salame Piacentino DOP.

Lo spot “Una bellissima storia italiana tutta da raccontare” verrà trasmesso all’interno della programmazione di intrattenimento dell’emittente radiofonica, con un’importante concentrazione dei passaggi nelle fasce orarie del mattino, prevedendo un totale di 810 passaggi.

“Come Consorzio abbiamo il compito di raccontare ogni giorno il patrimonio alimentare unico del nostro territorio, per trasmetterne il valore inestimabile” – afferma il direttore del Consorzio Roberto Belli che prosegue – “far conoscere i nostri prodotti, sensibilizzando il pubblico sui temi della qualità e della sicurezza alimentare, come leva di crescita e di investimento per il futuro, è il motore che ci guida ogni giorno, consapevoli dell’importanza di tutelare e salvaguardare la tradizione gastronomica del nostro paese, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei consumatori.”