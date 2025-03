Sammaurese – Piacenza 0-0, i biancorossi conquistano il quarto risultato utile consecutivo: finisce senza reti in Romagna. Rossini: “Il campo non ci ha permesso di giocare un altro tipo di partita” – AUDIO

Finisce con uno 0-0 senza emozioni la gara tra Sammaurese e Piacenza. Sul campo della penultima della classe Rossini inserisce Muhic come centrale di centrocampo, tra i pali debutta Morosoli; Napoletano si schiera in difesa con Zucchini e Somma, mentre i due esterni di centrocampo sono Ruiz e Casazza.

I piacentini, per l’occasione in maglia completamente bianca con calzoncini rossi, faticano a far girare il pallone e non riescono a mettere in mostra la propria qualità.

Il Piacenza inanella il quarto risultato utile e ha subito un solo gol negli ultimi 360′, ma per gli emiliani questa è una grande occasione persa: vincere avrebbe significato aver quasi chiuso il discorso salvezza.

Ora ci sarà la pausa, vitale per recuperare qualche giocatore, come Sartore, e prepararsi alla difficile gara casalinga contro la Pistoiese di domenica 23 marzo.

Rossini ai microfoni di Radio Sound

La partita

Primo tempo

Squadre in campo, via al match tra i toscani e i biancorossi. Segui gli aggiornamenti della partita su Radio Sound.

7′- Piacenza partito bene. I biancorossi gestiscono e mantengono il possesso di palla stabilmente nella metà campo avversaria.

13′- Sammaurese che inizia ad uscire e a costruire. Nessuna occasione particolarmente pericolosa da segnalare.

18′- Piacenza in avanti: Ruiz crossa al centro dell’area a cercare Recino che, però, controlla male e non riesce a girarsi per calciare.

24′- Tentata un’acrobazia da Recino che non colpisce benissimo e Pozzer blocca senza problemi.

35′- Calcio d’angolo per la Sammaurese: cross velenoso a cercare Morri, difesa biancorossa che evita il pericolo.

40′- Calcio di punizione per i biancorossi: Recino sul punto di battuta spara alto sopra la traversa.

45′- Finisce la prima frazione. Pochissima sostanza in questa prima parte di gara, vige l’equilibrio in campo e nessuna occasione importante da segnalare.

Secondo tempo

45′- Inizia il secondo tempo. Si riparte sul punteggio di 0-0.

50′- Sammaurese partita forte. Calcio d’angolo in questo momento a favore dei padroni di casa, respinto da Morosoli, Piacenza che prova a ripartire, ma senza risultati.

57′- Secondo tempo iniziato sulla stessa falsa riga del primo: ritmi decisamente bassi e poche occasioni da entrambe le parti.

69′- Cambi nelle file dei biancorossi: Casazza lascia il campo, al suo posto Cerri.

73′- Altri cambi per i biancorossi: Bachini e Castelli subentrano a Muhic e Recino.

76′- Nessun tiro in porta per i biancorossi in questo secondo tempo. Prestazione decisamente sottotono.

84′- Morosoli para un pericoloso colpo di testa dopo un calcio d’angolo a favore dei locali.

90′- 4′ di recupero assegnati dall’arbitro.

90+4′- Finisce qui. Piacenza pareggia 0-0 in romagna e conquista in quarto risultato utile consecutivo.

Le formazioni

Piacenza (3-5-2): Morosoli; Napoletano, Zucchini, Somma; Casazza, Andreoli, Muhic, Palma, Ruiz; D’Agostino, Recino. All Rossini.

Sammaurese (4-4-2): Pozzer, Masini, Bolognesi, Morri, Sedioli, Ferrani, Ravaioli, Maltoni, Merlonghi, Papa. Mavanga. All Protti.

A cura di Riccardo Celli