Piacenza – Tuttocuoio 2-1, dopo il doppio vantaggio i biancorossi rimangono in 10, ma ottengono tre punti d’oro per la salvezza. Rossini “Un Piacenza a due facce” – AUDIO

Il Piacenza batte la rivelazione del girone D Tuttocuioio al “Garilli” e fa un importante passo in avanti verso la salvezza diretta. Rossini rimane sul 3-5-2. Gli esterni di centrocampo sono Ruiz, a sinistra, ed il giovane Casazza a destra. Davanti la collaudata coppia D’Agostino – Recino.

Ed è proprio quest’ultimo a regalare il vantaggio ai biancorossi: al 13′ Ruiz si invola in fascia, in contropiede e serve l’attaccante nel cuore dell’area nero-verde. Il numero 9 si dimentica dei 4 gol falliti contro il Sasso Marconi e insacca agevolmente, tornando alla rete dopo oltre un mese d’astinenza.

In campo c’è nervosismo, ma i locali danno la sensazione sin dalle prime battute di essere più in giornata della compagine di San Miniato.

Al 38′ a seguito di un corner è Zucchini di testa a svettare più in alto di tutti per il 2-0 della tranquillità.

Nella ripresa Franzini, praticamente inoperoso, in disimpegno svirgola il pallone e colpisce involontariamente Lorenzini. Viene espulso. Esce Recino e tra i pali entra Di Giorgio. Al 72′ c’è spazio anche per Bachini che rileva Andreoli e va a fare l’interno di destra.



A 10 minuti dalla fine, dopo un traversone dalla trequarti di destra Russo è liberissimo in area e di testa riapre incredibilmente la partita, ma i sogni degli ospiti si spengono pochi minuti dopo: un fallo ingenuo di Sansaro, l’arbitro estrae il cartellino rosso diretto e anche gli ospiti sono costretti a terminare con un uomo in meno. Gli emiliani stringono i denti e portano a casa una vittoria pesantissima che li allontana ulteriormente dalla zona playout. Domenica 9 marzo, alle 14:30 il Piacenza sarà ospite della Sammaurese.

La partita

Primo tempo

Le squadre sono in campo: via al match tra Piacenza e Tuttocuio. Segui ora la diretta sulle frequenze di Radio Sound.

5′- Traversone di Andreoli dall’out di destra, semi-rovesciata di Recino che prova subito a sbloccare il match. Palla centrale, parata facile per Carcani.

6′- Benericetti fermo a terra dolorante. Ospiti costretti al cambio, al suo posto Centonze.

11′- Gara equilibrata, possesso palla del Tuttocuoio che per ora non affonda la ricerca del vantaggio.

13′- Piacenza in vantaggio!!! Ruiz salta Bertona, entra in area, appoggia per Recino che insacca in rete la palla dell’1-0 a favore dei biancorossi. Piacentini avanti.

18′- Piacenza che dopo il vantaggio non si chiude, ma cerca insistentemente il raddoppio. Poco fa tentata una sgaloppata da D’Agostino sull’out di sinistra fermato dalla difesa ospite. Poco dopo il 14 ammonito per un ingenuo fallo a centrocampo.

25′- Ritmi più bassi rispetto all’inizio del match. Piacenza che prova sporadicamente a far male per la seconda volta al Tuttocuoio, che non ha aumentato i giri del motore rispetto alla prima parte di frazione, nonostante lo svantaggio.

32′- Ruiz in progressione sull’out di sinistra salta secco Fino, poi cerca Recino con un cross, ma la difesa ospite spazza e sventa la potenziale occasione da gol.

36′- D’Agostino sfiora il raddoppio dopo un bel gioco di gambe in area e una conclusione col mancino che sfiora il palo esterno e finisce a lato. Biancorossi alla ricerca del raddoppio.

39′- Zucchini raddoppia!! Piacenza in avanti per 2-0 con un gran colpo di testa del difensore biancorossi dopo un corner.

45′- Finisce il primo tempo. Totale controllo della partita da parte dei biancorossi che si trovano in vantaggio di due reti, Recino e Zucchini i marcatori.

Secondo tempo

45′- Inizia il secondo tempo sul risultato di 2-0. Segui sulle frequenze di Radio Sound il resto del match.

49′- Boiga prova la soluzione dalla distanza. Conclusione velenosa, gran parata di Franzini che mette in corner.

58′- Clamoroso al “Garilli”! Franzini espulso dopo aver sbagliato un’uscita e colpito con i tacchetti un avversario che si stava involando in profondità. Costretto a subentrare Di Giorgio ed esce Recino. Biancorossi in 10 per oltre mezz’ora.

64′- Sorti del match completamente mutate dopo l’espulsione del portiere biancorosso. Tuttocuoio che ora ci crede e che attacca insistentemente, Piacenza che è costretto a difendere risultato vista l’inferiorità numerica.

72′- Cambi nelle file dei biancorossi: Bachini subentra ad Andreoli.

80′- Casazza in progressione si trova davanti a Carcani, ma fallisce. Sfumato il possibile 3-0.

83′- Accorcia il Tuttocuoio con un gran colpo di testa di Russo che ha impensierito Di Giorgio. Biancorossi costretti a soffrire in questo finale.

86′- Altra espulsione, questa volta nelle file degli ospiti. Sansaro calpesta violentemente Casazza dopo un contatto a centrocampo e il direttore di gara non esita ad estrarre il cartellino rosso. 10 contro 10.

89′- Entra Castelli nelle file dei biancorossi.

90′- 7′ di recupero assegnati dall’arbitro.

90+2′- Punizione dal limite a favore del Tuttocuoio. Occasione, però, sprecata: palla abbondantemente a lato.

90+7′- Finisce qui. Piacenza batte Tuttocuoio 2-1, 10 contro 10. Una vittoria pesantissima per i biancorossi che si ritrovano al decimo posto.

Le formazioni

Piacenza (3-5-2): Franzini; Iob, Zucchini, Somma; Casazza, Andreoli, Palma, Tentoni, Ruiz; D’Agostino; Recino. All Rossini.

Tuttocuoio (3-5-2): Carcani; Veron, Bardini, Moretti, Bertona, Sansaro, Fino, Chiti, Lorenzini, Benericetti, Boiga. All Firicano.

A cura di Riccardo Celli