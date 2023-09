Modifiche alla viabilità al Quartiere Infrangibile, l’Assessore Bongiorni: “Incontro con i cittadini pieno di contributi importanti” – AUDIO

Si è tenuto alla Biblioteca di Strada dell’Infrangibile, l’incontro pubblico per presentare le modifiche sperimentali alla viabilità in programma nel quartiere, per un periodo iniziale di tre mesi circa, dopo l’avvio del nuovo anno scolastico.

Siamo contenti – spiega l’Assessore Matteo Bongiorni – di aver raccolto una serie di segnalazioni di critcità e di aver provato a fare sintesi. La sintesi ha portato a variazioni che partiranno dal 18 settembre. Poi ci sono alcuni nodi che abbiamo sottoposto alla collettività e che saranno oggetto di ultima revisione perché all’incontro i contributi sono stati importanti e numerosi.

Sara Soresi, capogruppo di FdI in consiglio comunale si è detta preoccupata per il traffico che andrà a concentrarsi all’interno del quartiere. E’ un’obiezione legittima e non so quanto corretta perché finché non si prova i risultati non si sanno. Credo che infrangibile sia uno dei quartieri che vada trattato come un comparto. Quindi non potendo spostare le case o aumentare la larghezza delle strade, il ragionamento che stiamo facendo è sulla sicurezza e sulla volontà di ridistribuire alcuni flussi in momenti della giornata.

Quartiere Infrangibile, l’Assessore Bongiorni: AUDIO intervista