Sanità, Tagliaferri (FdI): “Il sistema non regge più? De Pascale scopre solo oggi il problema”

«Quando si arriva a dichiarare pubblicamente che il sistema sanitario non regge più l’accesso alle cure, significa che la misura è colma.

Ma chi governa la Regione da vent’anni non può far finta che questo scenario sia improvviso o inaspettato.» Così Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commenta le dichiarazioni del Presidente della Regione sull’impossibilità di garantire l’assistenza con l’attuale pressione sanitaria.

«Noi lo abbiamo detto quando bisognava dirlo, con la consapevolezza di chi ha visto e vissuto un modello di sanità territoriale che funzionava, perché costruito sulla prossimità, sul personale, sulle cure intermedie, sulla prevenzione e sulle reti locali.

Invece si è scelta una strada diversa: centralizzare, accentrare, chiudere i presidi piccoli, spostare i servizi sui poli maggiori e lasciare le province, le vallate, la montagna a inseguire.» «Non è quindi una sorpresa che oggi si scopra che le liste d’attesa sono ingestibili, che i pronto soccorso sono in affanno e che esista uno squilibrio strutturale.

Questo non è accaduto per caso. È accaduto perché la politica regionale ha scelto l’immagine invece dell’organizzazione.» Tagliaferri sottolinea che il Governo nazionale sta lavorando su strumenti concreti:

aumento delle borse di specializzazione,

incentivi alla stabilizzazione del personale sanitario,

potenziamento dell’assistenza territoriale,

revisione dei meccanismi di mobilità sanitaria,

piano straordinario per la riduzione delle liste di attesa.

«Non servono slogan, né allarmi improvvisi. Serve serietà, serve programmazione, serve dire la verità ai cittadini: il modello va ricostruito, con metodo e responsabilità.

E noi siamo pronti a farlo.»

