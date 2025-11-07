Sorpreso durante lo “scambio” tenta la fuga, spacciatore bloccato e arrestato: addosso oltre due etti e mezzo di droga

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda fermano e arrestano un individuo irregolare con un considerevole quantitativo di stupefacenti, tra cui cocaina, hashish ed eroina.

Un’operazione mirata contro il traffico di stupefacenti ha portato all’arresto di un cittadino marocchino di 34 anni, residente in provincia di Milano, ma di fatto senza fissa dimora in Italia.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a Roveleto di Cadeo (PC) nel pomeriggio di giovedì 6 novembre 2025 dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda, in una zona sensibile adiacente all’autostrada A1 e alla linea ferroviaria ad alta velocità.

Durante il servizio di controllo, i militari hanno notato il 34enne intento ad intrattenersi con un’altra persona, probabilmente un consumatore, ma al sopraggiungere della pattuglia del Radiomobile, il “pusher” ha cercato di fuggire a piedi. L’immediato inseguimento ha portato alla sua cattura e, successivamente, a una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire un rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti nascoste all’interno di un borsello in pelle e del cappellino indossato dall’individuo.

Nel dettaglio, sono stati sequestrati: 130 grammi di cocaina, 110 grammi di hashish e 16 grammi di eroina. Inoltre, durante la perquisizione sono stati trovati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle droghe, due telefoni cellulari e una somma di 46 euro in contante.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e il 34enne marocchino è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Piacenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione ha avuto esito positivo grazie alla stretta collaborazione tra i carabinieri e la comunità locale, con un immediato avviso alle autorità competenti, incluse quelle diplomatiche, data la condizione di soggiorno irregolare del fermato.

