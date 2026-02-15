Sasso Marconi – Piacenza 1-2, al 90′ Ganz regala i 3 punti ai biancorossi

Il Piacenza torna a sorridere dopo due turni di digiuno e, grazie ad una rete di Ganz al 90′, ritrova il sapore dei 3 punti. Franzini rinuncia al rombo e torna al 4-3-1-2 con Putzolu arretrato sulla linea difensiva. Mazzaglia si schiera dietro alle due punte Mustacchio e Manuzzi.

I ritmi sono blandi e gli ospiti vanno subito in difficoltà: al 12′ Leonardi colpisce il palo interno. Sono però i piacentini a passare in vantaggio: al 37′ Mazzaglia fa partire un tiro dal vertice dell’area , posizione defilata. Il pallone rimbalza in terra prima di insaccarsi nell’angolo più lontano: tutt’altro che incolpevole il portiere Celeste. Nel finale di tempo Ribero è costretto agli straordinari dopo la conclusione di Guebre, poco prima Putzolu e Silva si sono scontrati tra loro liberando di fatto l’avversario dalle marcature.

La ripresa inizia con una doccia fredda: sugli sviluppi di un corner, al 51′ Gobbo anticipa tutti di testa e sigla l’1-1. Putzolu colpisce la parte alta della traversa, poi il tecnico di Vernasca prova a dare maggior incisività in attacco, inserendo D’Agostino, Ganz e Garnero. I biancorossi sono autori di una prestazione decisamente sotto tono, ma trovano proprio grazie a Ganz il gol della vittoria. Il nuovo acquisto spicca per opportunismo. La sua rete, scaturita da una selva di gambe al 90′, chiude di fatto la partita. Finisce 2-1 per il Piacenza.

La partita

Le formazioni ufficiali

Sasso Marconi 3-5-2: Celeste, Tarozzi, Montanaro, Gobbo, Barattini, Cinquegrana, Guebre, Armaroli, Geroni, Gamberini, Leonardi. All Farneti

A disposizione: Albieri, Zanini, Galassi, Merighi, Prasso, Matta, Bonfiglioli, Pirazzoli, Mazia



Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Putzolu, Silva, Martinelli, Bertin, Poledri, De Vitis, Lord, Mazzaglia, Mustacchio, Manuzzi. All. Franzini

A disposizione: Kolgecaj, Zaffalon, Taugourdeau, Sbardella, Ganz, D’Agostino, Cabri, Garnero, Campagna



Primo tempo

Iniziata sul campo del Sasso Marconi. Maglia bianca per il Piacenza, maglia scura per i locali.

6′ Primo corner per il Piacenza. Se ne incarica Poledri. Mustacchio la addomestica, poi si gira, da posizione molto defilata: pallone abbondantemente alto.

9′ Poledri prova a servire Mazzaglia in area, ma quest’ultimo non riesce ad addomesticare.

11′ ottima chiusura di Silva che interrompe sul nascere un contropiede dei locali con un colpo di testa.

12′ Palo clamoroso del Sasso Marconi: Leonardi, servito da un compagno da fondo campo, dopo una finta fa partire il tiro che colpisce il palo interno. Ribero non avrebbe potuto fare assolutamente nulla.

20′ Piacenza pericolosissimo: cross dalla destra di Mustacchio per Manuzzi di testa fa da torre per Mazzaglia per pochissimo non trova il gol: salvataggio quasi sulla linea dei locali, ma era tutto fermo per fuorigioco.

22′ Corner dalla sinistra per il Piacenza. Il secondo. La palla attraversa tutta l’area poi si spegne sul fondo dalla parte opposta.

Calcio di punizione dalla trequarti di sinistra per i biancorossi. Troppa forza sul pallone per Poledri: la sfera finisce direttamente tra le braccia di Celeste.

26′ Poledri ci prova dal limite dell’area: Celeste si distende e respinge goffamente.

27′ Gol del Piacenza: Mazzaglia infila Celeste: una conclusione dal vertice destro dell’area. Il pallone è lento e rimbalza in terra prima di insaccarsi nell’angolo opposto. Il portiere dei locali è tutt’altro che impeccabile. Sasso Marconi – Piacenza 0-1

30′ Ammonito Silva. La punizione dei locali si spegne sulla barriera dei biancorossi.

35′ Lord prova la conclusione dopo il terzo corner dei biancorossi: palla alta.

37′ Lancio d’esterno di Lord, ma nel frattempo è stato ammonito Montanari

42′ Lord serve Mustacchio, ma Celeste respinge la conclusione.

43′ De Vitis prova la conclusione dal limite, ma viene spostato al momento della conclusione: il pallone finisce alto.

45′ Due biancorossi si scontrano l’un con l’altro (Silva e Putzolu) Guebre prova la conclusione di sinistro. Ottimo il riflesso di Ribero che devia in corner.

Finisce il primo tempo : il Piacenza è avanti 1-0 in virtù della rete realizzata da Mazzaglia al 27′, I locali al 12′ avevano colpito il palo interno.

Secondo tempo

Iniziata la ripresa

47′ Tiro cross di Mustacchio, salvataggio sulla linea di un difensore.

48′ Ancora Mustacchio una conclusione centrale su cui Celeste smanaccia.

51′ Corner per il Sasso Marconi. Pareggio dei locali. Colpo di testa di Gobbo e Ribero non può far nulla 1-1.

Ammonito Gamberini.

10 Ammonito Montanaro per fallo su Lord. Punizione molto interessante per il Piacenza 11 metri fuori dall’area. Sul Pallone c’è De Vitis. A partire invece è Mustacchio e il pallone si spegne di poco sopra alla traversa.

Corner per il Piacenza. Mustacchio prova il cross, ma è tutto facile per Celeste

61′ Mustacchio cade in area di rigore, ma viene ammonito per simulazione

63′ Ammonito Guebre. Punizione per il Piacenza 15 metri fuori dall’area, spostati sul settore di destra. Poledri è pronto sulla battuta.

64′ Il Piacenza conquista il sesto corner: sugli sviluppi Putzolu la rimette in mezzo. La palla colpisce la parte superiore della traversa e poi viene recuperata dai locali.

Cross di Mustacchio, palla che attraversa tutta l’area di rigore, ma nessun biancorosso riesce ad intervenire.

72′ Poledri la mette sul secondo palo, Mustacchio arriva alla deviazione di testa, ma non nella maniera corretta e il pallone si impenna e sfuma l’occasione

Escono De Vitis e Mazzaglia, dentro D’Agostino e Cabri

74′ Cabri prova il cross, ma il suo diventa un tiro che Celeste deve togliere dal sette.

Entra Campagna per Lord

78′ Calcio di punizione molto interessante per il Piacenza. 7 metri fuori dall’area. D’Agostino sul pallone: nulla di fatto sugli sviluppi.

Terzo corner per il Sasso Marconi

Cross di Cabri per Campagna che aggancia il pallone, cade in area, ma per l’arbitro non c’è nulla.

Esce Mustacchio entra Garnero

Colpo di tacco di Martinelli dal limite dell’area, facile l’intervento di Celeste

90′ Gol di Ganz che da una selva di gambe trova la rete della vittoria. Sasso Marconi – Piacenza 1-2



Il pregara

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy