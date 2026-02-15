Volley – Sir Safety Perugia – Gas Sales Piacenza LIVE dalle 18

Archiviata la Final 4 di Coppa Italia, la Gas Sales torna in campo per sfidare la Sir Safety Perugia di coach Lorenzetti al PalaBarton in un grande classico della pallavolo nostrana.
L’obiettivo concreto di Piacenza è il quarto posto, dopo la vittoria di martedì in Coppa Cev, contro i Polacchi dello Jastrzębski Węgiel, i Biancorossi devono mettere pressione a Modena, attualmente sopra di due punti in classifica, per sperare nel fattore campo nei Playoff.
Davanti a se Piacenza si trova una corazzata, due sole sconfitte in Regular Season, l’ultima lo scorso 23 novembre contro Trento, e soli 9 set concessi agli ospiti tra le mura amiche del PalaBarton in tutto il campionato, i Campioni del Mondo sono però scottati da una cocente delusione in Coppa Italia lo scorso weekend che li ha visti affondare in semifinale in una sconfitta netta contro Verona.
C’è quindi voglia di riscatto nei Perugini che possono contare sui campioni del mondo Russo e Giannelli, sull’esperienza di Max Colaci e Seba Solè e su un reparto schiacciatori tra i più forti degli ultimi venti anni composto da Semeniuk, Ishikawa, Plotnytskyi e Dzavoronok.
Per Piacenza si preannuncia un battaglia che sulla carta sembra proibitiva ma importante per poter raggiungere i propri obiettivi.
