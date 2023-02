Scazzola, questa volta il “Miracolo” non è riuscito: non è più l’allenatore del Piacenza

Questa volta il “miracolo” non si è compiuto. Mister Cristiano Scazzola ha pagato a caro prezzo l’ennesima sconfitta, la quarta in sei partite ed è stato esonerato dall’incarico. Autore della strepitosa salvezza delle stagione 2020/2021, quando era subentrato a Manzo ed aveva condotto un girone di ritorno con una media punti d’alta classifica, era tornato al club ai primi di ottobre per provare a ripetere l’impresa dopo l’esonero di Scalise. I tre successi consecutivi colti a cavallo tra la fine del girone di andata e l’inizio del girone di ritorno avevano illuso l’ambiente che l’allenatore potesse ripetere il percorso, ma le cose sono andate diversamente. Il Piacenza rischia la retrocessione diretta, senza passare per i playout. Non vince da oltre un mese ed ha anche la peggior difesa dell’intera serie C con 48 gol incassati in questo campionato.

Si attende il nome del nuovo tecnico che dovrà trovare la quadra molto rapidamente. Rimangono solo 10 partite da qui a fine stagione per provare ad invertire una stagione a dir poco deludente.

Il comunicato del club

Piacenza Calcio 1919 comunica di aver sollevato Cristiano Scazzola dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra.

La Società intende ringraziare il tecnico per il lavoro svolto sino ad oggi e per la grande professionalità dimostrata durante tutto il periodo del suo incarico. Dalla salvezza nel 2021 ai playoff raggiunti la scorsa stagione, Cristiano si è reso protagonista di traguardi importanti per la storia biancorossa. Con l’augurio sincero di un prosieguo di carriera ricco di successi professionali.