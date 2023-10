“Scelgo Io” il progetto sulle elezioni europee, Dadati: “Astensionismo in crescita, i giovani vanno coinvolti- AUDIO

Il progetto “Scelgo io”, al via una campagna formativa e informativa in vista delle elezioni per il Parlamento Europeo del 2024. Un’iniziativa mirata al coinvolgimento della Consulta Provinciale degli Studenti per favorire la consapevolezza e la partecipazione al voto dei giovani.

“Scelgo Io”, informazione sulle elezioni europee

E’ un progetto importante – commenta l’Assessore alle Politiche Educative Mario Dadati – che coinvolge gli studenti delle scuole superiori sulla consapevolezza del percorso che porta alle elezioni europee. L’astensionismo è in crescita quindi è necessario partire proprio dagli studenti e dai loro rappresentanti avviando un processo per informare sull’importanza nel dare il proprio contributo nelle prime forme di democrazia.

Nel passato c’era molta più partecipazione alla politica da parte dei giovani, come mai?

Qualche domanda dobbiamo farcela anche noi politici e devono farsela i partiti. Forse abbiamo perso la capacità di emozionare e coinvolgere i ragazzi. Oggi si vedono le scelte come impossibili da modificare, invece non è così.

Progetto “Scelgo io” 2023 – Votiamo il Parlamento Europeo

L’iniziativa intende cogliere l’occasione delle Elezioni del Parlamento Europeo che si svolgeranno a giugno 2024, per preparare i ragazzi e le ragazze a fare una scelta consapevole e partecipare attivamente al processo decisionale democratico fornendogli strumenti e contenuti per comprendere il mondo della politica europea ed esercitare il proprio diritti di voto.

Seminari

Verranno svolti tre seminari ed un incontro finale, dal mese di ottobre a quello di dicembre, coinvolgendo sia i giovani eletti nella Consulta nell’anno 2022-2023 sia i nuovi membri dell’anno scolastico 2023-2024.

– 27 ottobre 2023, dalle 14 alle 18 presso la sede comunale Chiesa del Carmine.

– 20 novembre 2023 dalle 14 alle 18 presso il Salone Monumentale del Palazzo Gotico, simulazione delle attività del Parlamento Europeo, laboratorio erogato da un operatore del Centro Europe Direct Emilia-Romagna e una operatrice dell’Istituto Storico Parri.

fine novembre 2023 (sede da definire), incontro con la prof.ssa Chiara Marenghi, docente di Diritto dell’Unione Europea dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede Piacenza e Brescia.

– 4 dicembre visita guidata presso l’Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna.



Gli incontri

Saranno tenuti da un’educatrice del Consorzio Sol.Co., e da esperti selezionati. In queste occasioni, si discuterà di quali tematiche approfondire durante il percorso, di quali sono e come funzionano le istituzioni dell’Unione Europea, di come si svolgono le elezioni al Parlamento europeo. La collaborazione istituzionale del Comune di Piacenza e dell’Ufficio Scolastico Provinciale forniranno valore aggiunto al progetto poiché permetteranno da un lato di creare un ponte tra le esigenze dei cittadini e le istanze politiche. Durante le attività, verranno utilizzati tutti gli strumenti comunicativi ufficiali della Direzione Generale della Commissione UE al fine di sviluppare il senso critico nella lettura delle informazioni e combattere la disinformazione e la diffusione di hate speech, incentivando un nuovo modo di parlare e comunicare l’Europa. Il quarto e ultimo incontro si terrà presso l’Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna, momento pensato per avvicinare i giovani agli ambienti istituzionali, mostrargli luoghi significativi della vita parlamentare. Gli interventi saranno realizzati in orario extra- scolastico presso spazi comunali.

Sensibilizzazione e diffusione di buone pratiche

La seconda azione chiave si concentrerà nelle attività di sensibilizzazione e diffusione di buone pratiche, che si concretizzerà come segue: i giovani eletti dalla Consulta saranno a loro volta formatori verso i loro coetanei che si appresteranno al voto per la prima volta, in un’ottica di educazione tra pari. Verrà chiesto loro di organizzare da uno a più incontri presso la propria sede scolastica in modo da diffondere le indicazioni sul come e quando si voterà per le elezioni 2024, fornire le indicazioni di accesso ai canali di comunicazione ufficiale dell’Unione Europea e le informazioni ricevute, contribuendo a dare vita ad un circuito virtuoso di scambio e buone pratiche.