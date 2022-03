Scherma – Campionati italiani a squadre: a Piacenza per la prima volta, promuovere sport e territorio

Non solo la presentazione dei campionati italiani a squadre di scherma, ma anche una tappa del campionato Under 14 e una partnership della città con la Federazione italiana scherma (Fis).

Sono stati presentati, il 21 marzo, i campionati che si svolgeranno a Piacenza Expo dal 25 al 27 marzo. In pedana saliranno circa 1600 atleti (400 le squadre presenti) che si affronteranno in tutte e tre e armi. Il 25 le gare di fioretto, il 26 di spada e il 27 di sciabola. E per lare dei giovanissimi sono attese almeno altre mille persone, tra atleti e accompagnatori.

I protagonisti

La presentazione è avvenuta nell’Auditorium di Sant’Ilario. Oltre ai relatori – il sindaco Patrizia Barbieri, il vicepresidente vicario della Federazione, il campione olimpico Maurizio Randazzo, il delegato provinciale del Coni, Robert Gionelli e il presidente del Circolo Pettorelli, Alessandro Bossalini, che ha portato a Piacenza per la prima volta i campionati italiani – erano presenti in sala l’assessore allo Sport, Stefano Cavalli, il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, autorità militari, e diversi imprenditori tra i tanti che hanno sostenuto la manifestazione che ha avuto la compartecipazione della Regione Emilia-Romagna attraverso Apt Servizi.

Il sindaco Barbieri

“Giornate straordinarie per Piacenza, con ben due gare di livello nazionale. L’impegno del Pettorelli è continuo nel solco dei maestri Bruno Polidoro e Sandrino Bernardelli. L’accordo di Piacenza City partner della Federazione – siamo la 36ª città – è importantissimo, perché ha l’obiettivo di lavore insieme per il territorio e per la comunità sportiva. Un grazie va anche a Piacenza Expo e a Tempi, che garantire un servizio diretto di bus per i luoghi di gara”.

Randazzo ha sottolineato

“Il compito della Fis è di promuovere la scherma, anche nelle piccole realtà. Il nostro sport non ha grandi entrate e dobbiamo ringraziare gli accordi con gli Enti locali che ci permettono di organizzare eventi come questo”.

Secondo Gionelli

“Avere a Piacenza il vice presidente di una federazione è il segno di lungimiranza del governo dello sport, per attirare i giovani, che è l’obiettivo del Coni. Organizzare questi eventi dopo la pandemia ha richiesto un grande sforzo organizzativo, e anche economico, che è riuscito grazie al gioco di squadra tra Enti locali, associazioni sportive e imprenditori. I campionati tricolori sono promozione dello sport e del territorio”.

Lunghi ed estesi a tutti coloro che hanno contribuito a portare le due gare a Piacenza sono stati i ringraziamenti di Bossalini

“Ringrazio in particolare la Federazione – ha affermato – per aver creduto nel Pettorelli e il Comune per l’accordo di City partner”.

Il presidente non ha poi dimenticato l’autore delle due locandine, Giovanni Freghieri, il noto disegnatore della casa editrice Bonelli (Dampyr, Tex, Dylan Dog e tanti altri). Oltre alle associazioni di categoria (alberghiere, commercianti e aziende) il Boss ha ricordato che le numerose persone che arriveranno a Piacenza potranno visitare in Fiera la Galleria del gusto con il meglio della nostra produzione agroalimentare e la presenza dei nostri prodotti più famosi. A margine delle gare, sabato sarà presentato, sempre a Piacenza Expo, il libro La porta di Esculapio”, scritto dal medico della Federazione Antonio Fiore.