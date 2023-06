Volley, Serie B2 – Valentina Zoppi ancora al centro della rete della Pallavolo San Giorgio

La ventiquattrenne centrale reggiana vestirà la maglia della Pallavolo San Giorgio per la quarta stagione consecutiva

Arrivata a San Giorgio Piacentino nell’estate 2020 Valentina Zoppi, centrale, classe 1999, è la seconda conferma, della formazione di coach Matteo Capra in vista del prossimo campionato nazionale di serie B2.

Alta 183 centimetri Zoppi in passato ha giocato nelle giovanili della Liu Jo Modena e al Volley Calerno dove ha debuttato in B2. Nel 2017/2018 passa alla Polisportiva Vobarno in serie B3 e dopodichè gioca per due stagioni alla Rubierese (B2) dal 2018 al 2020.

La prossima che vivrà per Valentina Zoppi sarà la quarta stagione in giallobiancoblù, nella precedente il posto 3 reggiano ha dato un forte contributo, prima alla conquista dei playoff promozione, ottenuto dopo aver chiuso la stagione al secondo posto ed aver raggiunto il triangolare finale per la promozione in B1.

Il roster 2023/24

Opposta: Chiara Tonini (confermato). Centrale: Valentina Zoppi (confermata). Allenatore: Matteo Capra (confermato).

