Scherma, Pettorelli – Bronzo per Curatolo al torneo di Cremona

Ancora un podio per il Pettorelli. A conquistare un bronzo è stato Francesco Curatolo, che si è piazzato terzo a Cremona, al torneo Rossini, un open di spada che ha visto in pedana 87 atleti provenienti per lo più da Lombardia e Piemonte. Curatolo non è riuscito ad arrivare alla finalissima, superato di sole tre stoccate da Pietro Tassinari (Accademia scherma Marchesa, Torino).

Dopo aver fatto un percorso netto nel girone, vincendo tutti e sei gli assalti, l’atleta biancorosso si è imposto con decisione anche nei successivi quattro scontri diretti, arrivando così alla semifinale. Qui, è stato fermato da Tassinari che ha poi perso la finale con Federico Bollati (Scherma Pavia).

Tra le ragazze, il miglior risultato lo ha fatto registrare Irene Cecchet, che si è piazzata al 14° posto.