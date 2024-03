Scherma – Pettorelli in evidenza al trofeo “Ravenna in fiore”

Pettorelli in evidenza al trofeo “Ravenna in fiore”. Gli spadisti piacentini tornano con il bronzo di Andrea Bosi (Prime lame) e l’ottavo posto di Alexis Trivini Bellini (Giovanissimi). Buono anche il piazzamento al tredicesimo posto di Andrea Rizzo, nelle Prime lame.

Alla gara, che ha visto in pedana decine di atleti, i giovani biancorossi sono stati seguiti a bordo pedana dai tecnici Albert Tena e Luca Visentini.

LEGGI ANCHE: Scherma – I ragazzi del Pettorelli tra le prime sedici squadre in Italia

“I risultati ci lasciano soddisfatti e questi trofei sono importanti per acquisire esperienza e continuare a crescere. Siamo pronti ad affrontare il prossimo fine settimana che ci vedrà impegnati in una gara regionale a Faenza”.

Intanto, le spade del Pettorelli si preparano per la trasferta, sabato e domenica, a Catania dove si svolgerà la seconda prova nazionale di qualificazione ai campionati italiani Under 17 e under 20. In pedana scenderanno: Andrea Bossalini, Valentino Monaco e Irene Cecchet (U17); Vera Perini, Cecchet, Bossalini, Tommaso Bonelli (U20).