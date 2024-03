Rugby – Omnia Piacenza, i risultati del weekend: battuta d’arresto per l’Under 18

La nona giornata del Campionato Regionale ha visto Omnia Rugby U18 affrontare in trasferta il Parma in un match complicato da alcuni errori chiave nel corso della partita. Nonostante un primo tempo giocato con serenità, con una buona organizzazione di gioco e una gestione efficace della partita, due gravi errori individuali hanno consentito al Parma di segnare due mete facili, portando il punteggio a 15-12 al termine della prima frazione di gioco.

Il secondo tempo, purtroppo, è scivolato via in favore del Parma che sicuramente ha saputo capitalizzare al meglio le proprie occasioni ma che è stato anche agevolato dalla mancanza di reattività e da una scarsa efficacia sui punti d’incontro dei nostri. In aggiunta, l’eccessiva frenesia nel voler attaccare a tutto campo ha contribuito a mettere ulteriormente in difficoltà i ragazzi di Franchi.

È evidente che la squadra avrebbe potuto fare molto di più per invertire la tendenza negativa, tuttavia, è importante mettere subito la testa alla prossima partita concentrandosi sul miglioramento di aspetti tecnici quali il lavoro collettivo e i punti di incontro per affrontare al meglio le prossime sfide.

PARMA-OMNIA RUGBY 36-12

OMNIA RUGBY: Guglieri, Verbeni, Roda, Borasio, Baldi, Ravilli, Aspesi, Dene, Gabrieli, Essien (cap), Mincev, Papa, Zibra (c cap), Belleri, Sala. Entrati: Bragadini, Antozzi, Turion, Hamza, Molinari, Samson, Stoppini. Allenatore: Franchi

Marcatori Omnia: 1 mt Guglieri, 1 mt Dene, 1 tr Ravilli.