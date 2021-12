Scherma – Pettorelli, Valentino Monaco terzo al Gran Prix di spada a Ravenna

Lo straordinario 2021 non sembra ancora essere finito per il Pettorelli, che a Ravenna ha visto Valentino Monaco salire sul terzo gradino del podio al Gran Prix di spada Under 14, prova nazionale del 20 dicembre.

Con Monaco, tra i biancorossi si è ben piazzato anche Andrea Bossalini (nono posto) in una gara che ha visto in pedana ben 144 atleti da tutta Italia. A consigliare Valentino, a bordo pedana c’era il papà, il maestro Francesco Monaco.

Il presidente del Pettorelli, Alessandro Bossalini

«Risultati fantastici che si inseriscono nel solco di questo splendido anno. Il settore giovanile si conferma ai vertici della scherma regionale e nazionale. Sono contento per i ragazzi e le ragazze, e naturalmente lo staff di allenatori, che si impegnano negli allenamenti e raccolgono poi i frutti. Questa continuità di risultati dà fiducia e ci invoglia a fare meglio».

Positiva, inoltre, l’esperienza per Riccardo Morini, Luca Gasparini e Luca Mattiello, che hanno superato i giorno, ma sono stati eliminati negli scontro diretti.

Il terzo posto di Monaco si aggiunge alla settima piazza di Edoardo Franchi, sempre a Ravenna pochi giorni prima. L’atleta del Pettorelli è arrivato in finale (cioè tra i primi otto) alla prova nazionale Under 14, dopo un’avvincente competizione con 137 atleti in gara.

Ha affermato il Boss

«Franchi si conferma dopo il brillante ottavo posto agli Italiani di ottobre e l’argento conquistato a Bologna lo scorso mese».

Franchi è stato seguito in pedana da Francesco Fuochi.

I due giovani hanno reso così ancora più grande la soddisfazione di Bossalini, con il Pettorelli reduce dal secondo posto, al campionato regionale di spada a squadre, del team femminile e dall’ottimo quarto posto del quartetto maschile, dopo un’assenza di anni dai vertici di questa competizione.