Lo schianto il 23 novembre scorso, non ce l’ha fatta l’uomo di 83 anni travolto da un’auto a Maiano

Non ce l’ha fatta l’83enne investito lo scorso 23 novembre tra Podenzano e Maiano. Franco Dordoni, questo il nome della vittima, è morto nel pomeriggio del 25 dicembre, un mese dopo l’incidente.
L’incidente era avvenuto nel pomeriggio del 23 novembre lungo la Statale 654 della Val Nure, nel tratto tra Podenzano e Maiano. Erano le 17,30 e da una prima ricostruzione pare che l’uomo stesse attraversando la strada nei pressi della rotatoria per Altoè.
In quel momento era sopraggiunto un SUV che viaggiava in direzione Grazzano Visconti e guidato da un uomo di circa 80 anni. L’impatto era stato violentissimo. Sul posto erano intervenuti immediatamente un’automedica, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio e l’eliambulanza del 118, che lo avevano trasferito all’ospedale San Carlo di Milano.