Lo schianto il 23 novembre scorso, non ce l’ha fatta l’uomo di 83 anni travolto da un’auto a Maiano

Non ce l’ha fatta l’83enne investito lo scorso 23 novembre tra Podenzano e Maiano. Franco Dordoni, questo il nome della vittima, è morto nel pomeriggio del 25 dicembre, un mese dopo l’incidente.

L’incidente era avvenuto nel pomeriggio del 23 novembre lungo la Statale 654 della Val Nure, nel tratto tra Podenzano e Maiano. Erano le 17,30 e da una prima ricostruzione pare che l’uomo stesse attraversando la strada nei pressi della rotatoria per Altoè.

In quel momento era sopraggiunto un SUV che viaggiava in direzione Grazzano Visconti e guidato da un uomo di circa 80 anni. L’impatto era stato violentissimo. Sul posto erano intervenuti immediatamente un’automedica, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio e l’eliambulanza del 118, che lo avevano trasferito all’ospedale San Carlo di Milano.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy