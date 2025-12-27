Volley – Gas Sales Piacenza, martedì 30 in campo per la Coppa Italia, arriva Modena

Continua a buon ritmo la prevendita dei biglietti per assistere alla gara tra Gas Sales Piacenza e Valsa Group Modena che si giocherà al PalabancaSport martedì 30 dicembre (ore 19.30) valida per i Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia SuperLega.
Ultima gara del 2025 per i biancorossi, una gara da dentro o fuori: chi vince stacca il biglietto per la Final Four della manifestazione che si giocherà il 7 e 8 febbraio 2026 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.
E sempre martedì 30 dicembre al PalabancaSport va in scena l’atteso “Teddy Bear Toss” quando al segnale dello speaker, dagli spalti pioveranno orsetti e peluche. Un’iniziativa con finalità benefica: tutti i peluche raccolti saranno donati alla Croce Rossa e alla Casa del Fanciullo di Piacenza, per portare un sorriso a chi ne ha più bisogno.
Prezzi dei biglietti per la gara con Valsa Group Modena
- Tribuna Sforza Fogliani 150 euro
- Tribuna Farnese 50 euro (intero), 35 euro (ridotto)
- Tribuna Gotico 40 euro (interi), 20 euro (ridotto)
- Tribuna Po 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)
- Tribuna Primogenita 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)
- Curva Sant’Antonino 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)
- Curva Bovolenta 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)
Il biglietto ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1955 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2004 compreso e successivi). Per gli studenti universitari, che dovranno presentarsi muniti della tessera Student Card, prezzo del biglietto 15 euro e i biglietti saranno disponibili in Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino e potranno essere acquistati presso gli sportelli Gas Sales Energia o gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza.
Gli studenti delle scuole superiori dovranno presentarsi con il registro elettronico o altro documento attestante l’essere studente presso la biglietteria del PalabancaSport, prezzo del biglietto 10 euro e i biglietti saranno disponibili in Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino.
Per le società sportive il prezzo del biglietto è 15 euro per gli adulti e 5 euro per gli Under 18: i biglietti dovranno esclusivamente essere richiesti inviando una mail a biglietteria@youenergyvolley.it
I biglietti per la gara con Valsa Group Modena potranno essere acquistati presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket.