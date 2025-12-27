Volley – Gas Sales Piacenza, martedì 30 in campo per la Coppa Italia, arriva Modena

Continua a buon ritmo la prevendita dei biglietti per assistere alla gara tra Gas Sales Piacenza e Valsa Group Modena che si giocherà al PalabancaSport martedì 30 dicembre (ore 19.30) valida per i Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia SuperLega.

Ultima gara del 2025 per i biancorossi, una gara da dentro o fuori: chi vince stacca il biglietto per la Final Four della manifestazione che si giocherà il 7 e 8 febbraio 2026 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

E sempre martedì 30 dicembre al PalabancaSport va in scena l’atteso “Teddy Bear Toss” quando al segnale dello speaker, dagli spalti pioveranno orsetti e peluche. Un’iniziativa con finalità benefica: tutti i peluche raccolti saranno donati alla Croce Rossa e alla Casa del Fanciullo di Piacenza, per portare un sorriso a chi ne ha più bisogno.

Prezzi dei biglietti per la gara con Valsa Group Modena

Tribuna Sforza Fogliani 150 euro

Tribuna Farnese 50 euro (intero), 35 euro (ridotto)

Tribuna Gotico 40 euro (interi), 20 euro (ridotto)

Tribuna Po 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Tribuna Primogenita 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Curva Sant’Antonino 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)

Curva Bovolenta 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)

Il biglietto ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1955 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2004 compreso e successivi). Per gli studenti universitari, che dovranno presentarsi muniti della tessera Student Card, prezzo del biglietto 15 euro e i biglietti saranno disponibili in Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino e potranno essere acquistati presso gli sportelli Gas Sales Energia o gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza.

Gli studenti delle scuole superiori dovranno presentarsi con il registro elettronico o altro documento attestante l’essere studente presso la biglietteria del PalabancaSport, prezzo del biglietto 10 euro e i biglietti saranno disponibili in Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino.

Per le società sportive il prezzo del biglietto è 15 euro per gli adulti e 5 euro per gli Under 18: i biglietti dovranno esclusivamente essere richiesti inviando una mail a biglietteria@youenergyvolley.it

I biglietti per la gara con Valsa Group Modena potranno essere acquistati presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket.

