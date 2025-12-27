Karate – Il vivaio della Yama Arashi brilla a San Marino: 30 medaglie nell’Open Kids

Il bottino finale è di ben 30 medaglie, con 3 ori, 11 argenti e 16 bronzi. Yama Arashi grande protagonista a San Marino nell’Open Kids Karate, manifestazione organizzata dalla Federazione sanmarinese Arti marziali in collaborazione con la Fijlkam e lo Csen e riservata alle categorie giovanili. Kata e kumite i terreni di confronto per under 10, under 12, Esordienti e Cadetti, mentre le prove di kata e palloncino erano previste per Bambini, Fanciulli e Ragazzi.

La palestra piacentina ha partecipato con la squadra giovanile di karate shotokan guidata dal maestro Imerio Gerevini,cintura nera sesto dan di grande esperienza.

Gianfranco Rizzi, direttore tecnico della Yama Arashi

“Abbiamo puntato molto sul settore Karate Shotokan e questa esperienza a Serravalle all’Open Kids di San Marino ci dice che siamo senz’altro sulla buona strada. Le prestazioni dei nostri giovanissimi sono state molto buone, hanno conquistato molte medaglie, quindi complimenti a tutti: non c’era modo migliore per chiudere l’anno in bellezza”.

I successi portano la firma di Ikonija Stolic (Kata e Palloncino) e di Malak Mimou (Kata). Argenti per Giulia Spotti, Marta Allotta, Filippo Soresi, Dafne Zilocchi, Ludovica Franchi, Mario Paganini, Damian Mancev, Yahya El Gotai, Maria Azami (Kata), Davide Dragoj e la stessa Franchi (Palloncino). Infine, i sedici bronzi con Carlo Gelmini, Luca Albenzo (tre), Davide Dragoj, Adam Chkouri (due), Dafne Zilocchi (bis), Marta Allotta, Maria Azami, Filippo Soresi, Romaisae Azami, Yahya El Gotai, Malak Mimou e Damian Mancev.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy