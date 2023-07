Schianto tra due tir in A21 tra Broni e Casteggio, ripercussioni anche sulla viabilità piacentina

Tamponamento tra due mezzi pesanti lungo l’autostrada A21. L’incidente si è verificato nel tratto compreso tra Broni e Casteggio, in provincia di Pavia, ma considerata la vicinanza geografica ha avuto notevoli ripercussioni anche per il nodo piacentino. Autrostrade infatti ha consigliato ai viaggiatori di seguire l’A1/A4 in direzione Torino e la A26/A7 in direzione Piacenza, prendendo in alternativa la Statale 10 Padana Inferiore.

Lo scontro non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze per i due conducenti, ma ha provocato danni ingenti a un cavalcavia. La struttura si è rivelata pericolante e verrà immediatamente abbattuta proprio questa notte. Pesanti anche le ripercussioni sulla viabilità, come detto, bloccata in entrambe le direzioni dal momento che uno dei due tir, dopo lo schianto, si è fermato di traverso lungo la carreggiata. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e personale del 118.