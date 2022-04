Grave incidente lungo la strada Provinciale 10 alle porte di Caorso. Per motivi da chiarire si sono scontrati un’autocisterna contenente cemento e due vetture. Nel contesto dello schianto la cisterna si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Una donna è rimasta ferita in modo grave e per lei è stato disposto il trasporto all’Ospedale Maggiore di Parma. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni. A breve aggiornamenti.