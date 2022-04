Festività, prenotazioni al 70% a Pasqua nei ristoranti piacentini. Lertora: “Numeri incoraggianti, anche se manca il turismo mordi e fuggi” – AUDIO

Festività, prenotazioni al 70% a Pasqua nei ristoranti piacentini. Lertora: “Numeri incoraggianti, anche se manca il turismo mordi e fuggi”. Lo ha detto il Presidente di Fipe Piacenza a Radio Sound.

Rispetto agli ultimi anni sarà la Pasqua con meno limitazioni – spiega Cristian Lertora – anche se in un momento difficile come questo si sperava di poter lavorare senza restrizioni. Speriamo che a fine aprile venga tolto tutto.

I ristoranti saranno pieni a Pasqua?

Le prenotazioni per il giorno di Pasqua nei ristoranti stanno andando bene, soprattutto nelle colline piacentine. Siamo al 70%. Discorso diverso per il Lunedì dell’Angelo che da sempre è una giornata legata soprattutto al meteo, se c’è il bel tempo si lavora molto. E’ chiaro però che il turismo mordi e fuggi, frequente nella nostra provincia, sta soffrendo a causa dei rincari. In questo momento, visto il costo di benzina e gasolio, le persone non si spostano per pochi giorni.

Festività, prenotazioni al 70% a Pasqua nei ristoranti piacentini: AUDIO INTERVISTA a Cristian Lertora