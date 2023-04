Schianto tra due auto a Besenzone, due feriti. I fatti sono accaduti questa mattina lungo la Strada Provinciale 26. Due auto, intente a viaggiare in direzioni opposte, si sarebbero scontrate per motivi da chiarire. Nell’impatto sarebbero rimasti feriti i due conducenti, traportati al pronto soccorso. Non sarebbero comunque in pericolo di vita né in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dei fatti.