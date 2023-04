Orsi, Laura Chiappa di Legambiente Piacenza: “La soluzione non è l’abbattimento, ma la prevenzione” – AUDIO

Orsi in Trentino, Laura Chiappa di Legambiente Piacenza: “La soluzione non è l’abbattimento, ma la prevenzione”. Proseguono le polemiche dopo la decisione del Tar di sospendere l’ordinanza di abbattimento di un altro orso che, il 5 marzo, aveva aggredito un uomo in trentino nel Comune di Malé. Intanto oltre 96 mila persone hanno firmato la petizione contro l’abbattimento dei tre orsi Jj4, Mj5 e M62. Sul tema che sta coinvolgendo l’Italia in questi giorni è intervenuta a Radio Sound la Presidente della sezione piacentina di Legambiente Laura Chiappa.

La nostra è una posizione che tiene conto di tutta la complessità di una situazione di questo genere. Da una parte la soluzione non è quella dell’abbattimento dell’orso, ma dall’altra ci sono delle grosse responsabilità come ha detto la madre del runner ucciso. Sono quelle delle Amministrazioni che si sono succedute in Trentino in tutti questi anni. In particolare il tema riguarda la convivenza fra animali selvatici e antropizzazione, quindi la presenza dell’uomo. E’ un problema in tutta Italia.

La presenza degli orsi è un problema in Italia, per quale motivo?

Perché l’Italia non fa prevenzione per una corretta convivenza fra persone e la presenza di questi animali che hanno una serie di comportamenti naturali che bisogna conoscere. Noi dobbiamo porci un tema: vogliamo che tutto il nostro ambiente naturale diventi in stile Disney? Cioè qualcosa come un luna park dove pensiamo di poter fare qualunque cosa ovunque andiamo, oppure invece capire che l’ambiente naturale ha delle regole?

Cosa bisognerebbe fare? Al di là di eventuali piani di controllo, bisogna pensare alla prevenzione. Ci sono paesi come la vicina Slovenia in cui ci sono tantissimi orsi e le persone convivono tranquillamente con gli animali. Anzi sono un elemento di richiamo per il turismo, dove ci sono tutta una serie di regole che vengono assolutamente rispettate, cosa che in Italia non accade. Ad esempio i cassonetti devono essere chiusi, non devono esserci fonti di cibo attorno alle zone abitate e altro. Inoltre bisogna sapere come comportarsi quando ci si trova davanti a un orso. Un animale diverso dal cinghiale o da un lupo, noi dovremmo avere un’informazione diversa.

AUDIO intervista a Laura Chiappa

Il sito della sezione di Piacenza di Legambiente.