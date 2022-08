Schianto frontale in curva tra una moto e un furgone, grave 21enne alle porte di San Rocco

Schianto frontale tra una moto e un furgone, gravissimo un giovane. I fatti sono accaduti questo pomeriggio a San Rocco al Porto, lungo la via Emilia. Un ragazzo di 21 anni, residente a Lodi, stava viaggiando in sella alla propria moto quando si è scontrato frontalmente contro un furgone che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è avvenuto lungo la curva alle porte del paese, curva già teatro in passato di gravi incidenti stradali.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi del 118 da Piacenza e l’eliambulanza da Milano. Anche i vigili del fuoco piacentini sono intervenuti sul luogo del sinistro. Il 21enne, dopo l’impatto, è stato sbalzato nella vegetazione a lato della carreggiata, le sue condizioni sono molto gravi ed è stato condotto in pronto soccorso a Milano. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni.