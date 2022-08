Tappa alla Pieve Romanica di Castelletto di Vernasca il 26 agosto per Appennino Festival 2022, con il concerto “Carmina Gadelica”.

A Castelletto di Vernasca c’è un’antica pieve: è la più antica della valle e costituisce l’ultimo esempio di edificio di culto realizzato nel periodo di massimo splendore dell’Abbazia di Val di Tolla attorno all’anno Mille. L’Appennino Festival arriva lì venerdì 26 con un concerto intitolato “Carmina Gadelica”: l’appuntamento è in programma alle 18.30 nella chiesa romanica a monte dell’abitato di Castelletto (per raggiungerla si procede da Lugagnano verso Morfasso e dopo la diga di Mignano si troverà sulla sinistra l’indicazione per Castelletto) e vede esibirsi l’arpista Marianne Gubri.

Il programma della serata prevede una silloge di brani irlandesi, scozzesi e bretoni: anche il titolo del concerto, “Carmina Gadelica”, rimanda a un compendio di preghiere, inni, incantesimi, incantesimi, benedizioni, poesie e canzoni letterario-folcloristiche, proverbi, articoli lessicali, aneddoti storici, osservazioni di storia naturale e tradizioni varie raccolte nelle regioni di lingua gaelica della Scozia tra il 1860 e il 1909.

Per quanto riguarda Gubri, fin da giovanissima si dedica allo studio dell’arpa celtica in Bretagna, conseguendo nel 1997 il Diploma del Conservatorio di Lannion (Francia). In seguito, studia l’arpa medievale rinascimentale e barocca e si perfeziona in arpa celtica e in arpa terapia. È insegnante di arpa rinascimentale al Conservatorio e tiene corsi e master-class sull’arpa celtica. Dal 2008 dirige la Scuola di Arpa dell’Associazione Culturale “Arpeggi” di Bologna da lei stessa fondata organizzando corsi, lezioni per piccoli e grandi arpisti e invitando arpisti per numerose master-class. È direttrice artistica del Bologna Harp Festival e componente del Comitato Artistico dell’Associazione Italiana dell’Arpa.