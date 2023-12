Schianto in autostrada all’altezza di Castel San Giovanni, otto feriti tra cui due bambini

Tre auto si scontrano in autostrada, il bilancio è di otto feriti. I fatti sono accaduti questa sera lungo l’A21, all’altezza di Castel San Giovanni. Le tre vetture viaggiavano in direzione Torino quando, per motivi da chiarire, si sono scontrate. Il bilancio complessivo è di otto persone ferite, tra loro anche due bambini.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto i feriti al pronto soccorso di Piacenza e a quello di Voghera. Fortunatamente tutti hanno riportato lievi contusioni. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso.