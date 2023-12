Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 17 dicembre

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 10 dicembre 2023 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Lunedì 11 dicembre

Tre appuntamenti rivolti ai giovani in attesa di Otello di Giuseppe Verdi, l’opera che venerdì 15 dicembre inaugura la Stagione Lirica 2023/2024 del Teatro Municipale di Piacenza.

Martedì 12 dicembre

Tre appuntamenti rivolti ai giovani in attesa di Otello di Giuseppe Verdi, l’opera che venerdì 15 dicembre inaugura la Stagione Lirica 2023/2024 del Teatro Municipale di Piacenza.

Le iniziative dedicate ai più piccoli nell’ambito della settima edizione di Natale ad Arte proseguono

Martedì 12 dicembre, alle ore 17:15, quando le sale del Museo Kronos ospiteranno l’attività per bambini

“Aspettando Santa Lucia: un racconto sensoriale”.

Mercoledì 13 dicembre

Nell’ambito delle iniziative previste dal Piano triennale Anticorruzione del Comune di Piacenza, mercoledì 13 dicembre alle 17.30 l’Auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi 17 ospita l’incontro, aperto a tutte le persone interessate, sul tema “Etica pubblica e cittadinanza”.

“I Fasti di Elisabetta Farnese” nella Cappella Ducale di Palazzo Farnese: visite guidate con il direttore Iommelli.

Tre appuntamenti rivolti ai giovani in attesa di Otello di Giuseppe Verdi, l’opera che venerdì 15 dicembre inaugura la Stagione Lirica 2023/2024 del Teatro Municipale di Piacenza.

Giovedì 14 dicembre

Venerdì 15 dicembre

E’ in programma alle ore alle 20.30, nella splendida cornice del Teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda, la seconda edizione dell’evento “Vivere la vita”, concerto benefico a favore dell’Unità operativa di Ematologia dell’ospedale di Piacenza e del day hospital ematologico dell’ospedale di Fiorenzuola d’Arda.

“I Fasti di Elisabetta Farnese” nella Cappella Ducale di Palazzo Farnese: visite guidate con il direttore Iommelli.

Continuano le iniziative della settima edizione di Natale ad Arte a cura di Ufficio Beni Culturali della

Diocesi, Kronos – museo della Cattedrale e CoolTour. Venerdì 15 dicembre, alle ore 18:00, le sale del

Museo Kronos ospiteranno la presentazione della pubblicazione “In cammino nel presepe. Viaggio nella

simbologia cristiana del presepe rivisitata”, edizioni Lir, con l’autore Andrea Gobbi.

Sabato 16 dicembre

“L’era del (non) tempo”, inaugura sabato 16 dicembre alle ore 17 allo Spazio Mostre Palazzo Farnese la mostra collettiva internazionale, promossa dall’associazione culturale Luci & Ombre – Arti Visive Piacenza. Apertura fino al 7 gennaio 2024.

Boom, Piacenza dal 1950 al 1960 raccontata da documenti e fotografie d’epoca dell’archivio storico di Bruno del Papa. Inaugurazione della mostra il 16 dicembre alle ore 17 all’Archivio di Stato, Palazzo Farnese (Piazza Cittadella 29 Piacenza).

Al Teatro Duse di Cortemaggiore spettacolo dedicato ad Alessandro Manzoni il 16 dicembre. Inizio alle ore 21.

Rassegna Corale “Una Montagna di Auguri, alle ore 17 alla Chiesa di Santa Teresa.

Domenica 17 dicembre

Natale Insieme a Piacenza, appuntamento sul Facsal con i Mercanti di Qualità il 17 e 24 dicembre. (Foto di copertina dalla pagina Facebook dei Mercanti di Qualità di Piacenza).

Alle ore 16:30 al Teatro Manicomics è in programma “Un mare senza plastica” presso il Teatro Manicomics via Scalabrini 19.

Alle ore 17.00 presso la sede storica degli Amici dell’Arte APS, nel

Complesso Monumentale Ricci Oddi, Via San Siro 13 a Piacenza, verrà presentata l’edizione 2023

della Strenna Piacentina, a cura del prof. Alessandro Malinverni, direttore della pubblicazione.

Appuntamenti

Maratona Telethon 2023 torna. Dal 10 al 16 dicembre, avrà luogo la maratona televisiva e per tutto il mese si terranno i tradizionali banchetti a Piacenza e provincia, per offrire prodotti solidali e raccogliere fondi da destinare alla ricerca per vincere le malattie genetiche.

Fino al 24 dicembre: Natale a Piacenza- Città in festa.

Fino al 22 gennaio prosegue “Piacenza on Ice”, l’ormai tradizionale allestimento della pista di pattinaggio su ghiaccio in città durante il periodo festivo.

Il Natale di Castel San Giovanni un calendario fitto di eventi per grandi e piccini fino al 31 dicembre.

“Natale insieme”, gli eventi in programma a Fiorenzuola fino al 6 gennaio 2024.

Il Natale a Grazzano Visconti fino al 7 gennaio 2024.

Solidarietà di Natale al Centro Commerciale Gotico, iniziative fino al 24 dicembre.

Mercatini di Natale a Mucinasso nel segno della beneficenza fino al 24 dicembre.

Fino al mese di giugno 2024, sono aperte ogni fine settimana sia la salita agli affreschi del Pordenone nella Basilica di Santa Maria di Campagna, sia la salita alla cupola del Guercino nella Cattedrale di Santa Maria Assunta.

La magia del Natale, a Rivergaro appuntamenti fino al 29 dicembre.

Mostre

Boom, Piacenza dal 1950 al 1960 raccontata da documenti e fotografie d’epoca dell’archivio storico di Bruno del Papa. La mostra rimane aperta fino al 24 febbraio 2024 all’Archivio di Stato, Palazzo Farnese (Piazza Cittadella 29 Piacenza).

“L’era del (non) tempo”, allo Spazio Mostre Palazzo Farnese la mostra collettiva internazionale, promossa dall’associazione culturale Luci & Ombre – Arti Visive Piacenza. Apertura fino al 7 gennaio 2024.

«Natale ad Arte» la settima edizione a Piacenza fino al 14 gennaio.

XNL Aperto. A Piacenza fino al 7 gennaio 2024, le mostre PerimetroPiacenza e Sul Guardare Atto 1° / Massimo Grimaldi. Il programma.

Dinastia, la mostra ai Musei Civici di Palazzo Farnese aperta fino al 31 dicembre 2023. E’ un’esperienza che si gioca negli spazi del palazzo signorile dei Farnese e i resti dell’antica Cittadella viscontea.

Nello spazio espositivo al piano terra della Biblioteca Passerini Landi è in corso la mostra fotografica “Terre del Trebbia”, che resterà allestita sino al 22 dicembre.

STAGIONI TEATRALI

Stagione del Teatro Municipale di Piacenza.

14° edizione della stagione del Teatro Trieste 34 di Piacenza dal 27 ottobre al 9 dicembre 2023.

RIDO SOGNO E VOLO, 5° Edizione della Rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo Piacenza. Spettacoli fino al 5 aprile 2024 al Teatro Manicomics.

La Stagione del Teatro Verdi di Fiorenzuola.

Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni. Stagione teatrale dal 10 novembre 2023 al 21 aprile 2024 – Stagione Musicale dal 02 dicembre 2023 al 13 aprile 2024.

Stagione Teatro Duse di Cortemaggiore dall’11 novembre 2023 al 17 febbraio 2024.

Stagioni “Salt’in Banco” e “A teatro con mamma e papà” dal 12 novembre 2023.