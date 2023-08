Schianto tra un’auto e due biciclette sulla Statale 45, due feriti

Grave incidente lungo la Statale 45. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di oggi. Un uomo e una donna stavano viaggiando in direzione Rivergaro. All’altezza di località Ponte Vangaro, si sono scontrati con un’auto. Ancora da accertare la dinamica dei fatti.

Da una prima ricostruzione pare che la vettura stesse viaggiando in direzione opposta e in quel momento sembra stesse svoltando per imboccare la Provinciale che conduce a Podenzano. Nell’impatto, la vettura si è scontrata con entrambi i ciclisti. La donna ha riportato lievi ferite.

L’uomo invece ha riportato gravi lesioni. Gli operatori sanitari hanno condotto l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Sul posto gli agenti della polizia locale Valnure Valchero che si stanno occupando di ricostruire la dinamica del sinistro.