Scommesse illegali nel mondo del calcio, Maurizio Avanzi (Ausl): “Più si perde e più si gioca, ma recuperare i soldi è impossibile” – AUDIO

Scommesse illegali nel mondo del calcio. Maurizio Avanzi, responsabile della cura e della prevenzione del DGA (Disturbo da Gioco d’Azzardo) Ausl dì Piacenza, è intervenuto a Radio Sound commentando i recenti fatti che hanno investito la Serie A, la nazionale e il giocatore piacentino della Juventus Nicolò Fagioli.

Il termine ludopatia è molto utilizzato dalla stampa però è fuorviante. In particolare perché sembra si stia parlando di patologia del gioco e invece bisogna parlare di patologia del gioco d’azzardo. Perché dico questo? Perché ci sono di mezzo una cosa molto seria che sono i soldi e quindi dobbiamo parlare di persone che hanno un disturbo di gioco d’azzardo patologico. I soldi sono una cosa molto seria come dicevo perché di solito ne vengono persi molti. Superare i limiti è diverso per certe categorie di lavoratori e persone che possono permettersi molto di più, ma in realtà il problema è molto simile. Perché non bisogna parlare di ludopatia? Perché noi non abbiamo mai parlato di persone che giocano a Monopoli o nascondino, ma stiamo parlando di gioco d’azzardo quindi qualcosa che mette a rischio le finanze.

I calciatori hanno spesso vite molto agiate, come si può arrivare a queste situazioni?

Quando diventa una patologia, può capitare a tutti di superare i limiti. La cosa peggiore in caso di scommesse o giochi tipo slot machine è vincere. Perché cambia la prospettiva su come usare questo tipo di divertimento. Capita anche alle persone molto ricche perché più si gioca d’azzardo più si perde e più si superano dei limiti personali importanti. Quindi il meccanismo che intensifica la patologia è quello di provare a recuperare i soldi persi al gioco d’azzardo: una cosa impossibile! Infatti questo gioco è pensato perché vinca il banco.

Qualche esperto del settore calcistico dice che ormai c’è una dimensione economica insopportabile a causa di una quantità di denaro ormai ingestibile e si fa credere ai giovani che i soldi siano tutto.

Che i soldi siano tutto o non tutto dipende dalle personali credenze. Sicuramente il fatto che il gioco d’azzardo sia così diffuso e disponibile, fa pensare ai ragazzi che sia un modo per risolvere i problemi economici. Le scorciatoie però portano più a danni che a soluzioni.

Scommesse illegali, l’indagine ha coinvolto anche il giocatore piacentino Fagioli

Il caso del calcio scommesse su siti illegali.