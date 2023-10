Scontro frontale tra un’auto e un tir nei pressi di Carpaneto, grave un ragazzo di 20 anni

Grave incidente lungo la Provinciale 6 nei pressi di Carpaneto. Un’auto, Audi A3, condotta da un ragazzo di 20 anni, stava viaggiando in direzione proprio di Carpaneto quando, per motivi da chiarire, si è scontrata frontalmente contro un tir che viaggiava in direzione opposta. L’impatto, avvenuto in prossimità di una curva, è stato violentissimo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato il 20enne a lasciare l’abitacolo danneggiato. Considerate le condizioni e le ferite riportate dal giovane, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha condotto il conducente al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma.

Le sue condizioni sono gravi.