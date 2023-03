Scomparsa da casa ieri sera, donna di 62 anni trovata questa mattina a Calendasco, sta bene

Era scomparsa ieri sera, senza lasciare tracce, sollevando la preoccupazione dei suoi familiari. Protagonista una donna di 62 anni. Nella serata di ieri la donna era uscita di casa senza fare ritorno: non vedendola tornare i familiari hanno allertato i soccorsi. Questa mattina sono scattate le ricerche condotte da vigili del fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa. I soccorritori hanno trovato in breve tempo la donna in un campo nella frazione di Boscone di Calendasco. Si trova in buone condizioni di salute, i sanitari l’hanno condotta al pronto soccorso per accertamenti.