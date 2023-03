Confedilizia: “Per i negozi del centro tutti devono fare la propria parte”

In merito alla situazione dei negozi di via Calzolai – ma per tutto il centro storico – Confedilizia Piacenza si rende disponibile a valutare proposte. L’associazione ha già avuto modo di comunicare all’assessore Fornasari nei mesi scorsi. I proprietari vogliono sicuramente affittare e vedere i propri negozi con al loro interno fiorenti attività, ma perchè ciò accada tutti gli attori devono fare la propria parte.

Non bastano gli appelli, bisogna collaborare attivamente – Comune compreso – e mettere in atto misure reali e concrete.

Tasse molto alte

Le tasse che gravano sugli immobili, così come quelle sulle attività commerciali (anche locali, come ad esempio la tassa rifiuti), sono molto alte. Non va dimenticato che c’è la norma del 1978 che ingessa il comparto degli affitti commerciali e che vincola i contraenti, al canone stabilito, per almeno 12 anni.

Lo sfitto si combatte in un solo modo, abbassando – non in misura da presa in giro però, ma in modo significativo – le imposte. I proprietari trasformano i propri locali in garages non per sfizio ma proprio per pagare meno tasse. Questa situazione è stata più volte denunciata dalla locale Confedilizia. Oggi in particolare l’imu sui negozi è molto alta e va assolutamente ridotta – ed è soprattutto qui che l’Amministrazione dovrebbe intervenire. Ben venga poi la cedolare secca anche per gli affitti ad uso diverso dall’abitativo che è attualmente allo studio del Governo.

Non sono gli affitti la causa del problema

Come Confedilizia ha avuto più volte modo di ribadire non sono gli affitti la causa dei problemi del centro e della crisi delle attività commerciali, la difficoltà a pagare l’affitto è solo una delle tante conseguenze della crisi generale che ha colpito il settore del commercio negli ultimi anni ma è ovvio che se ci saranno meno tasse i canoni di locazione potranno essere ancor più contenuti di quanto sono ora, come del resto già avviene per le locazioni abitative.