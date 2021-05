Scontro frontale sulla Statale 45, positivo all’alcoltest uno dei due conducenti: 29enne denunciato

Ubriaco alla guida causa uno scontro frontale, denunciato. I fatti sono accaduti lo scorso 15 maggio lungo la Statale 45. Un giovane automobilista di 29 anni, piacentino, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Rivergaro per guida sotto influenza dell’alcool.

Nel pomeriggio del 15 maggio sulla strada statale 45, a bordo della sua auto aveva avuto uno scontro frontale con altra vetture. Due erano state le persone ferite : una in maniera lieve, l’altra più seriamente, ma non in pericolo di vita, entrambe trasportate presso il pronto soccorso di Piacenza. Sul posto erano accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza delle autovetture, e una pattuglia dei carabinieri di Rivergaro che hanno eseguito i rilievi.

Durante gli accertamenti i militari intervenuti hanno scoperto che il giovane automobilista, sottoposto all’accertamento con etilometro per due volte – così come prevede la legge –aveva un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Per questo gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool.