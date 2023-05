Scooter contro un’auto sulla via Emilia Parmense a Pontenure, grave un 39enne

Grave incidente a Pontenure. Un uomo di 39 anni stava viaggiando in sella a uno scooter lungo la via Emilia Parmense. A un certo punto, l’auto che lo precedeva viaggiando nella stessa direzione ha svoltato a sinistra. Lo scooter, per motivi da chiarire, ha impattato contro la vettura.

Forse il 39enne stava sorpassando la vettura quando quest’ultima ha svoltato, da chiarire se il conducente dell’auto abbia innescato o meno la freccia.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale Valnure Valchero. Il 39enne, in seguito all’impatto, ha riportato gravi lesioni: è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.