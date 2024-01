“Scoprendo la Cina insieme”, il 10 febbraio a San Pietro In Cerro. Le storie di Confesercenti Piacenza – AUDIO

Conoscere la storia, cultura e tradizione: è l’obiettivo della prima edizione di “Scoprendo la Cina insieme”, tema della puntata speciale della rubrica “Le storie di Confesercenti” realizzata in collaborazione con Radio Sound. L’evento, che festeggia il Capodanno cinese, è in programma il 10 Febbraio 2024 al Castello di San Pietro In Cerro.

Confesercenti Piacenza, partner della iniziativa, ha aderito all’appuntamento con grande entusiasmo. In particolare perché rappresenta un riferimento importante, da almeno 30 anni, per gli imprenditori di origine cinese del territorio. Oggi sono associate almeno 60 attività nei settori principalmente dei pubblici esercizi, ristorazione, tabaccheria. Importante presenza imprenditoriale ed occupazionale.

Dott.ssa Cyndi Haomiao, amministratrice di IBC (italian born chinese)

Questo Festival intende raccontare le vere tradizioni e origini di un popolo così antico. Il 10 febbraio festeggiamo il Capodanno Cinese, ma non solo perché potremo riscoprire arte, cultura e gastronomia.

Ci sarà un mix tra la cucina piacentina e quella cinese

Si, racconteremo tutte quelle che sono le connessioni tra questi due popoli.

Confesercenti ha sposato la filosofia di IBC (italian born chinese)

L’associazione è nata 17 anni fa per dare la possibilità alle seconde generazioni di non perdere le origini e le tradizioni cinesi. Il fatto di essere isolati in un paese piccolo può far perdere l’identità rispetto a chi vive in grandi realtà come ad esempio Milano. Abbiamo riscontrato sulle nuove generazioni questa situazione, quindi vogliamo dare la possibilità a tutti di accedere alle loro origini attraverso l’Associazione.

Scoprendo la Cina insieme

Il programma