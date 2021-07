Scuola Carducci, massiccio intervento di riqualificazione da 500 mila euro. Tassi: “Sicurezza e decoro per le nostre scuole”

Prenderà il via entro la fine dell’estate l’intervento di riqualificazione dell’edificio scolastico che ospita la scuola secondaria di primo grado “Giosuè Carducci” di Via Damiani.

“Quelli programmati – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – sono i primi significativi interventi su questo complesso scolastico dall’anno della sua realizzazione, nel 1964, se si escludono quelli di ordinaria manutenzione e alcuni interventi straordinari all’interno del fabbricato. Una volta conclusi, avremo un edificio più sicuro per gli studenti e per tutto il personale, più fruibile e con maggiore decoro complessivo. L’edilizia scolastica è un obiettivo primario dell’Amministrazione Barbieri e in questi anni abbiamo investito molto in questo senso con diversi e significativi interventi di riqualificazione, miglioramento e valorizzazione volti a rendere gli edifici più moderni, accessibili e accoglienti”.

L’intervento sull’edificio della scuola “Carducci” prevede la completa riqualificazione energetica, con formazione di cappotto e rifacimento copertura coibentata e riqualificazione delle facciate. Si prevede il rifacimento della copertura da eseguirsi con pannelli sandwich e l’esecuzione di cappotto rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) completo di intonaco e pittura. L’importo complessivo dei lavori è di 500 mila euro.