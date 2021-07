VO2 Team Pink a Monselice: Cristina Tonetti seconda Open, Francesca Barale d’oro nelle Junior

“Panterine” in evidenza nella corsa veneta, con la brianzola protagonista della fuga decisiva e battuta solo da Elisa Dalla Valle, mentre la piemontese con il suo decimo posto assoluto è la prima di categoria al traguardo

Domenica da protagonista per il VO2 Team Pink, in evidenza a Monselice (Padova) nella gara per Donne Open. La brianzola Cristina Tonetti (classe 2002 e primo anno Under 23) ha conquistato il secondo posto, entrando nella fuga decisiva a tre e venendo battuta al traguardo solamente da Elisa Dalla Valle (Top Girls Fassa Bortolo), mentre il podio è stato completato da Natalia Studenikina (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo). A 35 secondi è arrivato il gruppo, regolato allo sprint dalla piacentina Silvia Zanardi (BePink) davanti alla marchigiana Anastasia Carbonari (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo). Al decimo posto assoluto è giunta Francesca Barale, piemontese del VO2 Team Pink che ha conquistato anche la classifica per Donne Junior.

Donne Open Monselice

1° Elisa Dalla Valle (Top Girls Fassa Bortolo) 94 chilometri in 2 ore 22 minuti 15 secondi, media 39,649 chilometri orari

2° Cristina Tonetti (VO2 Team Pink)

3° Natalia Studenikina (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo)

4° Silvia Zanardi (BePink) a 35 secondi

5° Anastasia Carbonari (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo)

6° Debora Silvestri (Top Girls Fassa Bortolo)

7° Hanna Tserakh (Team Minsk)

8° Silvia Persico (Valcar-Travel & Service)

9° Silvia Magri (Valcar-Travel & Service)

10° Francesca Barale (VO2 Team Pink)

Classifica Donne Elite

1° Elisa Dalla Valle (Top Girls Fassa Bortolo)

2° Cristina Tonetti (VO2 Team Pink)

3° Natalia Studenikina (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo)

4° Silvia Zanardi (BePink) a 35 secondi

5° Anastasia Carbonari (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo)

6° Debora Silvestri (Top Girls Fassa Bortolo)

7° Hanna Tserakh (Team Minsk)

8° Silvia Persico (Valcar-Travel & Service)

9° Silvia Magri (Valcar-Travel & Service)

10° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo)

Donne Juniores

1° Francesca Barale (VO2 Team Pink)

2° Sara Fiorin (Gauss)

3° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

4° Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service)

5° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile)

6° Virginia Bortoli (Breganze Millenium)

7° Beatrice Caudera (Gauss)

8° Monica Castagna (Team Wilier Chiara Pierobon)

9° Alice Papo (Conscio Pedale del Sile)

10° Chiara Reghini (Team Wilier Chiara Pierobon).