Scuola, il saluto della Giunta di Piacenza agli studenti. Brianzi: “Tra i banchi nascono idee di cittadinanza importanti” – AUDIO

Scuola, il saluto della Giunta di Piacenza agli studenti. L’assessore alla Politiche Giovanili Brianzi: “Gli istituti sono fucine di idee di cittadinanza importanti”. In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, domai (venerdì 15 settembre) come da tradizione a Piacenza è in programma il saluto istituzionale degli amministratori comunali agli studenti di diversi plessi cittadini.

La sindaca Katia Tarasconi porta l’augurio di buon inizio agli alunni della primaria San Lazzaro, in via Emilia Parmense 46, mentre il vice sindaco Marco Perini fa invece tappa alle sezioni dell’infanzia e della primaria Mazzini (con ingresso da via Cittadella 50), incontrando successivamente gli studenti delle vicine medie inferiori (accesso da via Cittadella 30) per poi spostarsi, alle 10.30 circa, presso la sede della scuola dell’infanzia e primaria Taverna nell’omonima via.

L’assessore alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca Francesco Brianzi visita la media Nicolini, la primaria Giordani e la media Dante in via Piatti 9.

Una bellissima giornata – spiega Brianzi a Radio Sound – un saluto doveroso da parte dell’amministrazione. E’ giusto incontrare i bimbi e ragazzi che iniziano questo nuovo anno scolastico.

Che consiglio si può dare su come affrontare l’anno scolastico

Quello di affrontare questo nuovo anno con un occhio per le sfide che ci riguardano da vicino. In particolare riguardano da vicino il pianeta, quindi anche la nostra città. Già facendo un anno di amministrazione comunale abbiamo visto come le scuole possano essere fucine di idee e laboratori di cittadinanza davvero importanti.

Spesso nelle cronache si parla di giovani sempre più violenti, ma non sono solo questo

Assolutamente si. Come amministrazione siamo molto attenti di impattare in modo positivo anche sui gruppi di ragazzi che vivono la strada. Vivere la strada non è sbagliato in quanto tale, ma sappiamo che ci possono essere delle derive che a volte non sono belle per la collettività. Per questo ci siamo mossi come ufficio Piacenza Giovani mettendo in campo circa 690mila euro di finanziamenti per cercare di rispondere a quelli che sono i bisogni dei ragazzi.

Scuola, il saluto della Giunta di Piacenza agli studenti – AUDIO INTERVISTA

Gli altri incontri

L’assessora ai Servizi Sociali Nicoletta Corvi farà visita, alle 8.30, ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia Andersen a Pittolo, quindi alle scuole dell’infanzia di Borghetto, Gerbido e alla paritaria Mirra di via Campagna 40. L’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati porterà invece il saluto dell’Amministrazione comunale agli studenti della media Calvino, alle 8.30 presso la sede di via Boscarelli e alle 9.30 al plesso di via Stradella.

L’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini sarà accolta dai bambini della scuola dell’infanzia e della primaria De Gasperi, in via Stradella 43, alle 8.30, mentre alle 9.30 sarà presso le sezioni dell’infanzia e della primaria don Minzoni, al civico 39/A della via. Tappa alla primaria di Sant’Antonio in via Emilia Pavese, alle 8.30, per l’assessore alla Cultura Christian Fiazza, che successivamente si sposterà alla primaria Vittorino in via Manfredi e in due scuole dell’infanzia, la Dante al civico 5 di viale Alighieri e la Collodi in via Raineri 4.

Per l’assessore al Commercio Simone Fornasari, la mattinata inizierà alle 8.30 alla primaria De Amicis, in strada Farnesiana 52, per poi proseguire alla scuola dell’infanzia Rodari in via Carella 8 e, intorno alle 9.30, al plesso di via Caduti sul Lavoro 27 dove hanno sede la scuola dell’infanzia Farnesiana e la primaria Caduti sul Lavoro.