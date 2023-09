Il temporale che si è scatenato ieri su Piacenza ha causato non pochi disagi in alcune zone della provincia. In particolare, disagi si sono verificati nella zona tra Pittolo e Quarto. Alcuni residenti hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per alcuni allagamenti che hanno interessato in particolare cantine e piani interrati. Interventi anche per alcuni rami che cadendo hanno invaso la carreggiata.