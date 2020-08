Sei Giorni delle Rose, cambio al vertice: Moro e Plebani nuovi leader

Seconda giornata della Sei Giorni delle Rose: la coppia in maglia Rosti Plebani-Moro scardina dalla vetta della classifica Lamon e Scartezzini (Acef).

Primo avvicendamento in testa alla classifica generale della 6 Giorni delle Rose di Fiorenzuola. Al Velodromo “Attilio Pavesi”, dopo la seconda giornata di gare, i nuovi leader della classifica generale sono i bergamaschi Davide Plebani e Stefano Moro, in maglia Rosti (peraltro azienda bergamasca anch’essa), che hanno conquistato l’americana finale, superando così Lamon e Scartezzini (Acef). Il momento decisivo è arrivato a 31 giri dal termine, con la tornata guadagnata (la prima di tutta la Sei Giorni) da Moro e Plebani insieme a Matteo Donegà ed Emanuele Amadio (Salumificio La Rocca).

Ora i due della Rosti comandano con 62 punti, inseguiti dagli stessi Donegà-Amadio a 32, che agganciano alla stessa quota gli ex leader Lamon-Scartezzini. Da quest’anno la classifica finale della 6 Giorni assegna punti per il ranking Uci della madison.

Ad aprire questa seconda serata è stata la finale dello scratch di classe 1 Uci, vinta d’autorità dal fuoriclasse francese Benjamin Thomas (che ha così bissato il successo di ieri nella corsa a punti), che ha guadagnato un giro in solitaria. A completare il podio un altro francese, Donovan Grondin, e Stefano Moro, che aveva dimostrato già un brillante condizione. A chiudere il programma di classe 1 UCI, la gara del Km da fermo, vinta dall’azzurro Francesco Lamon. Il veneziano si è imposto con il tempo di 1 minuto 4 secondi 122 precedendo di quindici millesimi il greco Sotirios Bretas (1’ 04” 137) e il bolzanino Matteo Bianchi, talento emergente delle discipline veloci.

Domani (sabato 1 agosto)

Il programma inizierà alle 16 con le prime prove dell’omnium di classe 1 maschile (una delle competizioni più attese) e del torneo di velocità, per poi proseguire dalle 20.45 con la finale e le gare delle 6 Giorni a coppie.

Accesso all’impianto

E’ possibile anche al pubblico, nel rispetto delle norme vigenti, con l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale e indossare la mascherina all’interno del Velodromo. Chi intende seguire le gare della 6 Giorni dal vivo dovrà anche compilare il modulo di autocertificazione Covid-19. E’ consigliato scaricare i moduli dal sito www.fiorenzuolatrack (nella sezione 6 Giorni delle Rose) al fine di velocizzare le operazioni all’ingresso.

L’ultima serata (martedì 4 agosto) si concluderà con uno spettacolo di fuochi d’artificio a tempo di musica.

LIVE STREAMING

La gara viene trasmessa in live streaming tutte le sere dalle 20,45, su diversi canali online, fra cui la pagina Facebook ufficiale della 6 Giorni delle Rose. I link per seguire lo streaming sono disponibili sul sito www.fiorenzuolatrack.it.