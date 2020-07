Ciclismo, Aspiratori Otelli Cadeo Carpaneto tra Umbria e Marche

Domani (sabato) le ragazze del Cadeo Carpaneto affronteranno la cronometro di Cerbara di Città di Castello (campionato italiano per Allieve), mentre gli Juniores saranno di scena a Castelfidardo.

Sabato su due fronti nel Centro Italia per l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto, di scena tra Umbria e Marche in altrettanti appuntamenti.

Sulla sponda targata Cadeo Carpaneto, il settore femminile sarà di scena nella cronometro di Cerbara di Città di Castello (Perugia). Sarà una corsa valida come campionato italiano Allieve e come corsa semplice anche per Donne Esordienti nel caso del sodalizio carpanetese. A inseguire il sogno tricolore saranno la parmense Giulia Raimondi, le piacentine Martina Naturani e Greta Levardi e la bresciana Vanessa Benuzzi. Tra le Esordienti, invece, attaccheranno il numero l’alessandrina Marisol Dalla Pietà e la bresciana Asia Zanardini.

In contemporanea, la formazione Juniores targata Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto parteciperà al Trofeo Garofoli Porte a Castelfidardo (Ancona). Corsa con 126 chilometri e 300 metri da affrontare con partenza alle 14,30. Sette gli atleti che rappresenteranno il team piacentino bresciano: Francesco Calì, Giosuè Epis, Andrea Piras, Andrea Rabba, Gabriele Coloberti, Daniele Anselmi e Sergio Zanolini.

