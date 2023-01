Era senza biglietto e gli è stato intimato di non salire sul treno. A quel punto ha dato in escandescenze. I fatti sono accaduti ieri sera, 12 gennaio. Un uomo di origini straniere ha iniziato a spintonare il personale di servizio e all’arrivo della polizia ha tentato anche di aggredire gli agenti. Bloccato, è stato condotto in questura: denunciato per interruzione di pubblico servizio e resistenza, è risultato anche irregolare sul territorio.