A Piacenza i Notai in classe, il 20 gennaio Silvia Bricchi e Carlo Brunetti incontrano i giovani del Liceo Gioia

Comprendere il senso e le caratteristiche delle professioni legali, la specificità della funzione notarile, i percorsi di studio e le modalità di accesso: questi sono alcuni dei temi trattati dai notai Silvia Bricchi e Carlo Brunetti in un incontro, promosso dal Consiglio Notarile di Piacenza, con gli studenti del Liceo Melchiorre Gioia.

L’orientamento in uscita è un tema importante per la scelta del percorso universitario, e non fanno eccezione coloro che pensano di iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza: per questo il Consiglio Notarile incentiva da anni incontri presso gli istituti del territorio.

Quello al Liceo Gioia ha inoltre rappresentato l’occasione per approfondire alcuni aspetti pratici della professione notarile – come per esempio le differenze tra la successione con e in assenza di testamento – per meglio far comprendere ai ragazzi il ruolo quotidiano del notaio e la sua adattabilità ai diversi casi. Rispetto a questi e altri aspetti così importanti per la vita di ogni cittadino, il notaio ha infatti anche la funzione di consigliare al meglio come muoversi.

Il Notaio è una figura cardine dell’ordinamento giuridico italiano e non solo: caratterizzandosi infatti per essere, prima di tutto, un Pubblico ufficiale, il notariato è presente in 22 stati europei e in numerose altre nazioni in tutto il mondo.

In tutti questi Paesi i notai sono giuristi di elevata formazione selezionati dallo Stato, per legge super partes rispetto alle parti e quindi in grado di offrire un’assistenza imparziale di cui sono garanti e responsabili. Il fatto che le operazioni economicamente più importanti per i cittadini siano sottoposte al controllo di legalità preventivo di uno specialista, indipendente dalle parti, riduce in modo molto significativo il contenzioso successivo.

