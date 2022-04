Senza vita lungo la strada con ferite da arma da fuoco, omicidio nei pressi di Lugagnano: indagini in corso

Trovato a terra senza vita con una ferita da arma da fuoco. Omicidio nella zona di Lugagnano. Nella serata del 28 aprile una pattuglia della polizia locale Valnure Valchero, durante un servizio di monitoraggio del territorio, avrebbe notato il corpo dell’uomo ai margini di una strada isolata, nei pressi di località Tabiano di Lugagnano. Gli agenti hanno constatato la presenza di una ferita riconducibile a un’arma da fuoco e hanno così avvisato i carabinieri.

Subito sono intervenuti i militari della compagnia di Fiorenzuola, insieme ai colleghi di Lugagnano e Gropparello e ai carabinieri del Nucleo Investigativo. I rilievi hanno accertato la morte in seguito a un colpo di arma da fuoco: l’assenza di armi nei pressi del cadavere lascerebbe pochi dubbi in merito all’ipotesi di omicidio. Le indagini sono coordinate dal pm Matteo Centini.

Ancora non si conosce l’identità della vittima: è dunque prematuro avanzare teorie in merito alle cause e al contesto in cui sarebbe maturato il delitto.