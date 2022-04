Tutto pronto per la 25esima Placentia Half Marathon, oltre 700 iscritti per l’edizione della ripartenza – AUDIO

Oltre 700 iscritti. Un numero che conferma il valore e il blasone della Placentia Half Marathon, presentata oggi al PalabancaEventi di via Mazzini. Qualcuno potrebbe obiettare di aver visto numeri più alti in passato, ma questo momento storico è uno dei più difficili per il mondo delle maratone e avere 700 iscritti significa aver creato, negli anni, un format di successo a livello nazionale e non solo. Lo spiega Pietro Perotti, organizzatore insieme ad Alessandro Confalonieri.

“Ancora adesso tutte le manifestazioni in Italia stanno subendo gli effetti negativi della pandemia. Nei primi tre mesi dell’anno non si sono svolte manifestazioni e tutti gli eventi sono stati spostati e iniziano ora. Questo significa sovraffollamento del calendario: per esempio la settimana precedente alla Placentia Half Marathon c’è la mezza maratona di Verona e quella successiva si terrà la mezza maratona di Milano che sono le due più importanti del panorama nazionale. Questo avrebbe potuto schiacciarci, lasciandoci poche decine di iscritti: e invece ci ritroviamo quasi ai numeri degli anni precedenti. Non arriveremo al migliaio di persone però confidiamo di arrivare a circa 800, il che vuol dire che è un successo, un vero successo”.

La 20^ Placentia Half Marathon presentata oggi, si appresta nel suo totale a festeggiare una sorta di nozze d’argento sommando le prime edizioni della Maratona che inizialmente comprendeva anche una 10 km per arrivare appunto al 25° anno di eventi inerenti la corsa su strada. Appuntamento domenica prossima 8 maggio.

Per quanto concerne invece la parte prettamente agonistica la Placentia Half Marathon, gara sui 21 km e 97 metri, vede confermata come nelle ultime edizioni la partenza alle 9,30 nel piazzale antistante Palazzo Farnese e arrivo in Piazza Cavalli, mentre il Centro organizzativo sarà tutto concentrato nel Parco Daturi. Il cast ancora in via di definizione, presenta una quota di atleti stranieri di discreto livello, non mancano anche alcuni atleti italiani, mentre al momento è molto ridotta la presenza di atlete sia straniere che italiane.

La Placentia Half Marathon vanta due prestigiosi record della corsa sia al maschile che al femminile, entrambi ottenuti nel 2015 con l’1.00’41” del keniano Thomas James Lokomwa purtroppo deceduto per un incidente stradale il 21 settembre del 2016 e l’1.09’27” della sua connazionale Viola Jelagat, tra l’altro Lokomwa nel 2016 vinse in 1.00’56” unico atleta in questa gara ad essere sceso sotto il limite dell’ora e un minuto.

Ma ecco in sintesi una prima lista quasi definitiva degli atleti confermati in attesa di fornire la starting list finale nei giorni precedenti la manifestazione con il possibile inserimento di alcune atlete italiane. Sabato 7 maggio presso il centro di ritrovo al Parco Daturi forniremo una rassegna delle statistiche della Placentia Half Marathon, delle liste italiane stagionali 2022 e la scheda gara maschile e femminile.

Si conferma poi la presenza delle scuole e dei giovani, come spiega Perotti.

“Quest’anno ancora di più. Abbiamo aumentato il numero del 2019: parliamo di 2400 bambini, insieme a genitori e insegnanti arrivano 4500 persone già iscritte. Il che significa che quando i maratoneti raggiungeranno il Pubblico Passeggio passeranno in mezzo a 5 mila persone che li accoglieranno, favoloso!”, conclude Perotti.