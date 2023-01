Serate culturali al CAI, il 20 gennaio “Montagne di plastica” di Manuel Camia

Venerdì 20 gennaio alle ore 21 al Salone della sede CAI Piacenza per le serate culturali è in programma “Montagne di plastica” di Manuel Camia.

MANUEL CAMIA, MONTAGNE DI PLASTICA

Ogni giorno sentiamo le notizie sempre più allarmanti legate all’inquinamento e alle conseguenze importanti sul clima e sugli ecosistemi; spesso vediamo immagini di plastiche che invadono i mari e loro parti infinitesimali che diventano cibo per la fauna ittica. Anche la montagna non si salva da questa “invisibile” forma di aggressione: a farne le spese i nostri ghiacciai, le nostre riserve di acqua già fortemente in crisi per la fusione eccessiva dovuta ai cambiamenti climatici.

Un documentario di Manuel Camia sulla contaminazione da microplastiche dei ghiacciai alpini e lo stato generale di quest’ultimi.

Il comunicato Stampa

Conosciamo tutti la situazione disastrosa in cui vertono gli oceani e le acquee mondiali, ma quanto sappiamo sulla situazione dei nostri ghiacciai? Già compromessi dall’aumento delle temperature e i cambiamenti climatici è stato dimostrato come anche le cime più impervie siano ormai contaminate da plastica. L’unicità mondiale dello studio che i ricercatori italiani stanno conducendo metterà finalmente in luce questa situazione, indagando aspetti che oggi sono solo ipotesi. Da dove proviene questa plastica? Le microplastiche sono nocive per la dieta degli organismi? In seguito alla fusione dei ghiacciai, le microplastiche possono riversarsi nelle acque superficiali e diventare vettore per altri contaminanti intrappolati nel ghiaccio da decenni?



A queste e altre domande lo studio proverà a dare risposta.



In un mondo dove l’evidenze scientifiche dimostrano come il problema ambientale evada non solo i confini geografici, ma anche quelli temporali coinvolgendo le generazioni future negli errori di chi le ha precedute, abbiamo il dovere di tornare a pensare a lungo termine.

Con la collaborazione di Sport Specialist e La Fondazione di Piacenza e Vigevano

INGRESSO LIBERO