Serie B2 – Nell’ultima trasferta stagionale la Pallavolo Sangiorgio sfida Mirandola

Ultima trasferta stagionale per la Pallavolo Sangiorgio che affronterà l’avversaria di tante battaglie sportive passate: la Volley Stadium.

La Pallavolo Sangiorgio, forte di quattro vittorie consecutive, di cui l’ultima, prima della sosta pasquale contro la capolista Rubierese Volley (3-2) vuole cercare di proseguire il momento positivo andando a vincere contro la forte formazione mirandolese, terza in classifica ed ancora in lotta per il secondo posto, posizione che vale i play off promozione.

Non sarà un impegno facile per le ragazze di coach Matteo Capra ed Emanuele Piccoli vista il valore dell’avversario, all’andata il Volley Stadium si impose per 3-0, ma la Pallavolo Sangiorgio proverà a vincere per chiudere in bellezza la stagione e secondariamente perché non supera la squadra di coach Molinari da oltre tre anni (gennaio 2019 quando entrambe le formazioni erano in serie C).

Il vice coach Piccoli presenta così la trasferta

“L’intenzione è, ovviamente, di vincere un po’ perché all’andata abbiamo perso, un po’ perché Mirandola è da sempre la bestia nera della Pallavolo Sangiorgio. Aggiunge a che vincere per noi stessi per chiudere bene il campionato. Peccato solamente che abbiamo pagato più del dovuto la lunga pausa del covid-19 dove alla ripresa abbiamo avuto una regressione tecnica e fisica, altrimenti sarebbe stato un altro finale di campionato”.

Su Mirandola aggiunge

“Soffriamo il loro gioco, difendono molto ed hanno in Natali il loro punto di forza in attacco ma se affronteremo l’incontro con lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto con Rubiera abbiamo le carte per far bene. Faremo la nostra partita”. Appuntamento alle ore 18 presso il palazzetto comunale di Mirandola.

Programma

Tomolpack Marudo-Galaxy Inzani Parma; Arbor Interclays-Cr Transport Ripalta Cremasca; Volley Stadium-Pallavolo Sangiorgio; Ass. Sport Corlo-Tieffe San Damaso; Vam-Ltp Vap Uyba; riposa: Rubierese Volley.

Classifica

Rubierese Volley 41; Tieffe Serv. San Damaso 39 punti; Volley Stadium Mirandola 36; Cr Transport Ripalta 34; Pallavolo Sangiorgio 33; Arbor Reggio Emilia 33; Ass. Sport Corlo 29; Tomolpack Marudo 28; Galaxy Inzani Volley 22; Ltp Vap Ubya Piacenza 4; Volley Academy Modena 0.