Serie A2 – Assigeco Piacenza da impazzire! Resiste a Scafati e pareggia la serie. Martedì la “bella” al PalaMangano

Vince l’Assigeco Piacenza Piacenza per 98-90 e si va in gara cinque. Per descrivere l’intensità e l’incertezza della gara è sufficiente la considerazione che, per deciderla, vi è stato bisogno di ben due tempi supplementari. L’eroe di Piacenza è soprattutto Gherardo Sabatini che, a suon di triple, ha sferrato l’allungo decisivo. Dopo un primo tempo nelle mani dei campani, Piacenza si è alzata in quota con un ottimo terzo quarto e ha imposto negli ultimi dieci minuti il pareggio agli ospiti. Il primo overtime non è stato sufficiente per determinare la vincitrice e decisivo è stato invece il successivo. Sugli scudi un monumentale Gabe Devoe che ha ancora una volta brillato per prolificità realizzativa. Tutto si deciderà quindi in gara cinque al “Pala Mangano” di Scafati martedì 31 maggio alle 20.45.

ASSIGECO PIACENZA 2 – 2 SCAFATI

Gara 1, Sabato 21 maggio, PalaMangano: 79-69

“” 2, Lunedì 23 maggio, PalaMangano: 77-74

“” 3, Giovedì 26 maggio, PalaBanca: 76-73

“” 4, Sabato 28 maggio, PalaBanca: 98-90

“” 5, Martedì 31 maggio, PalaMangano, ore 20:45

ASSIGECO PIACENZA 98-90 GIVOVA SCAFATI

ASSIGECO PIACENZA: Devoe 35, Sabatini 20 , Kohs 15, Gajic 9, Guariglia 8, Pascolo 7, Bellan 4, Galmarini, Querci, Seck. Coach: Salieri.

GIVOVA SCAFATI: Rossato 17, Monaldi 15, Cournooh 15, Clarke 11, Mobio 11, Cucci 10, Daniel 9, Ikangi 2, Parravicini, De Laurentiis. Coach: Rossi.