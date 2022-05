Pierluigi Pardo, Gene Gnocchi e tante emozioni! Grande festa per i 100 anni del Fiorenzuola e i 50 anni dei Bees – AUDIO

Cento anni del Fiorenzuola calcio e 50 anni dei Fiorenzuola Bees. Venerdì sera, in Piazza Molinari a Fiorenzuola, oltre 700 anime si sono radunate per festeggiare le due squadre che hanno dato spettacolo in questa annata sportiva. Dopo un video di presentazione molto emozionante, con i momenti più importanti nella storia dei due club, il giornalista sportivo Pierluigi Pardo ha preso il palco e ha dato il via ufficiale all’evento.

Insieme a lui, dopo qualche parole di rito, è arrivato Gene Gnocchi. L’intervento comico dell’ex giocatore rossonero ha preceduto una compilation di video-saluti da parte di diverse celebrità del mondo del calcio e del basket: Luca Toni, Massimo Oddo, Marco Belinelli, Daniel Hackett e Alessio Dionisi. A seguire, la consegna di una targa commemorativa all’ex presidente degli anni ’90: Antonio Villa.

Le parole di Villa

“Sono stati anni bellissimi, di un calcio più vero e più semplice, fatto di persone di valori. Ai miei tempi c’era più competizione, ma nonostante quello ci siamo tolti tante soddisfazioni”.

Le parole del presidente Luigi Pinalli a RadioSound

A fargli eco Ettore Guglieri: il capitano dell’ultima stagione

“Questi 8 anni sono veramente volati, ormai queste persone sono una vera famiglia. È stata una stagione fantastica, ma sicuramente la partita più bella è stata quella contro la Juve”, ha spiegato il difensore appena ritiratosi che entrerà dall’anno prossimo nello staff tecnico di mister Tabbiani.

E poi mister Tabbiani

“La mia idea di calcio non è ispirata a nessuno, cerco di copiare da tanti bravi allenatori, soprattutto italiani come De Zerbi. Il Fiorenzuola e tutti i suoi uomini, dai magazzinieri alla società, è ormai diventata una vera famiglia, con cui spero di continuare a lungo e a cui non posso che fare i miei più sentiti ringraziamenti”.

Le parole del presidente Alberti a RadioSound